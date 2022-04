Luego de haberse comprometido con la modelo Cydney Moreau, el cantante de música urbana Nicky Jam anunció su ruptura con ella en febrero de 2021. Meses más tarde se habría confirmado que él y la también modelo Aleska Génesis habrían empezado una relación amorosa.



Su relación parecía ser muy sólida, pues para navidad, tan solo dos meses después de haberla presentado en sus redes, el intérprete de ‘Travesuras’ le regaló un Lamborghini rosado para celebrar la festividad.

un novio como nicky jam q m compre un lambo rosa pic.twitter.com/plcaTdxZ8r — CUUUUuuuuuute (@nataliabalboaaa) December 25, 2021

El vehículo, cuyo precio puede estar entre 230.000 y 260.000 dólares, es decir entre 918 mil y más de 1.000 millones de pesos colombianos, se hizo viral en redes sociales por el video que compartió en sus historias el cantante.



Además, se les vio muy felices para San Valentín, fecha en la que compartieron una velada romántica en un yate, que estaba decorado con globos rosados y osos de peluche.

(Lea además: Así luce 'Mario Calderón', 20 años después de 'Yo soy Betty, la fea').

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Sin embargo, los rumores acerca de la posible separación de la pareja han empezado a surgir, pues en sus redes sociales no se les ha visto juntos desde marzo. De hecho, la última publicación que tienen juntos data del 14 de ese mes.



Incluso, medios como ‘Lo sé Todo’ de ‘Canal 1’ han afirmado que la pareja no ha tenido encuentros públicos juntos desde hace un tiempo. Según este, desde el cumpleaños de Nicky Jam en Aspen, Estados Unidos, no habrían señales que indicaran que siguen juntos.

(Lea además: Johnny Depp y Amber Heard: detalles de cómo avanza el juicio).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

¿Quién sería la nueva novia de Nicky Jam?

Recientemente, la colombiana Grecia Viloria fue captada en uno de los conciertos del cantante. En sus historias de Instagram subió un video, mientras que el artista cantaba en el escenario.



Según el medio citado con anterioridad, a Viloria se le habría visto compartiendo muy cariñosa con Nicky Jam detrás del escenario, por lo cual aumentaron las afirmaciones de la posible nueva relación amorosa.

(Lea además: ¿Quién es Karol Samantha, la nueva novia de Epa Colombia?).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Cabe resaltar que, hasta el momento, ninguno de los implicados se ha manifestado al respecto, pero Aleska Génesis sí cerró su cuenta de Instagram luego de que los rumores empezaran a salir a flote.

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Más noticias

Shakira sobre homenaje de Karol G en Coachella: 'Estoy orgullosa de ti'

'Los Simpson': las ‘predicciones’ más acertadas de la icónica serie

‘Estoy perdiendo a mi hija por demencia; no puede hablar ni caminar'

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque compartieron mensajes tras su separación

Luis Díaz vive en una lujosa casa en Inglaterra

Tendencias EL TIEMPO