En los últimos días, la reconocida modelo venezolana Aleska Génesis ha sido tema de conversación por su forma de actuar con sus exparejas, esta vez, con el cantante de reggaetón Nicky Jam.

En el mes de septiembre se dieron a conocer las acusaciones que llegaron en su contra por parte de una de sus exparejas, el presentador y modelo Miguel Mawad, quien aseguró que fue víctima de violencia y agresión por parte de Génesis.



Ante esto, el modelo solicitó una orden de alejamiento para la venezolana y así evitar que pudiera ocasionar algún tipo de daño físico o psicológico a él o su familia.



Brujería a Nicky Jam

Miguel Mawad no fue la única expareja que se vio afectada luego de romper su vínculo con Génesis, pues el intérprete de canciones como ‘Travesuras’, ‘Voy a beber’, ‘Poblado’, entre otras, también ha estado envuelto en los escándalos que ha protagonizado la modelo.



Hace tan solo unos días se viralizó un video en el que se vio a Génesis realizar actos, al parecer de brujería, para atraer a su lado al puertoriqueño Nicky Jam.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir (…) Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, se escucha decir a la presunta santera, quien le dice que ya lo tenía “trabajado” con anterioridad.



Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo

TWITTER

Después de que el clip le diera la vuelta al mundo y fuera tendencia en todas las plataformas digitales, la modelo respondió: “Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas”.



Mientras que, por parte del cantante, la respuesta fue: “Dios es todo”, acompañando su reacción con un meme en una de sus historias de Instagram. La frase está acompañada por un video en el que se encuentran varios hombres mirando un celular y hablando entre sí, pero sin entender lo que hablan.



“Yo viendo los mensajes de brujería en el DM (mensaje directo). Dios es todo”, escribió el reguetonero en el video compartido.

