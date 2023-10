Nicky Jam compró isla en Colombia: ¿cuánto pagó por ella?

Niky Jam reveló durante una entrevista que se encuentra trabajando en un proyecto empresarial en Colombia que le hace mucha ilusión. El artista contó que compró una isla en Cartagena y un terreno en Guatapé con los que pretende emprender en el negocio del turismo. La noticia llega, luego de que el reguetonero confirmara que está próximo a su retirarse de los escenarios.

A través de una publicación en Instagram, el artista anunció que prontamente dejará los escenarios, por lo que decidió hacer su última gira global en promoción con un álbum de cierre que espera lanzar a la par.



(Le puede interesar: Polémica por youtubers que señalan a palenqueras de robar por foto en Cartagena).



Aunque se desconocen los principales datos sobre dónde y cuando iniciará el posible tour, se sabe que el músico tiene pensado una presentación sin precedentes para despedirse de una de sus grandes pasiones y dejar un legado de lo que muchos consideran es una de las figuras clásicas del género urbano.

Aunque la noticia causó tristeza y nostalgia entre varios de sus seguidores, al parecer el estadounidense está decidido a iniciar una nueva faceta en su vida como empresario en la industria hotelera y turística.



Así lo confirmó en conversaciones con el canal de YouTube, 'MolusctoTv', donde detalló a qué se dedica en este momento y los proyectos sobre los cuales está trabajando que contemplan nuevas adquisiciones en dos territorios importantes de Colombia.



(Siga leyendo: La vez cuando la abuela de Feid le ofreció 'perico' a Nicky Jam).



“Compramos una isla en Guatapé donde estamos haciendo un resort, un hotel. Son cabañas para la familia. También compramos un terreno bien grande en una isla en Cartagena que se llama Tierrabomba, y estamos haciendo un hotel también allá”, señaló el cantante para el programa.



Ante la curiosidad por sus nuevos planes y la inversión que estos implican, el entrevistador no dudó en preguntarle cuánto le había costado adquirir los nuevos terrenos, al menos en la región antioqueña.



Indagación que el artista no tuvo temor de responder afirmando que su costo fue alrededor de los 8.7 millones (de dólares), un poco más de los 36 mil millones de pesos colombianos, aproximadamente, antes de iniciar la pandemia.



No obstante, aclaró que estos proyectos no lo está haciendo de manera individual, que incluso la compra de las islas fue entre él y otros socios, debido a que este no contaba con la posibilidad de pagarlas a su totalidad.



"Con inversionistas sí. Un edificio no se monta solo, no. Necesitas dos o tres opciones más. Por eso yo puse 8.7, porque la isla valía mucho más, o sea esa fue mi parte, solo no habría podido pagar", aseguró el intérprete de 'Voy a beber'.

La vez que Nicky Jam publicó conmovedor video sobre las protestas en Colombia

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias