La polémica desatada por un video en el que aparece la modelo venezolana Génesis Aleska, expareja del reguetonero Nicky Jam, hablando con una supuesta bruja sobre un trabajo de ‘amarre’ en contra del músico, ya tiene un nuevo capítulo.

En dicha grabación, se puede ver a la modelo haciendo una videollamada con la espiritista practicando un ritual para, supuestamente, mantener al artista a su lado.

“Que Nick Rivera Caminero (nombre de pila del artista) solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir. (…) Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, menciona la 'bruja' en el video.

"Nicky Jam", cantante puertorriqueño



Es tendencia por rumores de que su expareja, la modelo venezolana Aleska Génesis, le estaba haciendo brujería.



Según rumores, la bruja le dijo que debía ponerle 4 gotas de su orine en el desayuno todos los días.pic.twitter.com/ckEdFRKxlC — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 7, 2022

La aparición de la bruja



En las últimas horas se viralizó un video en Instagram en el que aparece una mujer asegurando que es la supuesta bruja a la que la antigua pareja de Nicky Jam habría acudido.

La espiritista afirmó desde Venezuela que Génesis sí la había contratado para hacerle consultas y “montar trabajos”, además de afirmar que su oficio no debería tener connotaciones negativas.

“Sí, es verdad. Génesis Aleska me contrató para hacer unas consultas y para montar unos trabajos”, afirmó la mujer.

Así mismo, también mencionó que la modelo consiguió su contacto gracias a una supuesta amiga que vive en México. Finalmente, también se encargó de aclarar que las cuentas que se encuentran circulando no son de ella.

“Yo no tengo cuenta de Instagram, ni cuenta de Facebook. Si las han creado, son falsas”, explicó la señora. Pese a asegurar que la modelo si la contrató, no da más detalles sobre los supuestos “trabajos” que realizó.

Antiguos testimonios



Miguel Mawad, empresario venezolano y expareja de Aleska, la acusó de practicar actos de santería y brujería en su contra, así como a otros artistas y personas cercanas, a raíz del video en el cual supuestamente recurrió a magias oscuras para ‘amarrar’ al estadounidense.

“No sólo practicó brujería conmigo y NJ (Nicky Jam), también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R. Borgio, Larry Blag, su mamá y su novia”, explicó Mawad en una historia de su cuenta de Instagram.

Tras las acusaciones, la modelo habló en sus redes sociales sobre los señalamientos y dijo que “cada quien es libre de creer en lo que quiera”.

“Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa: que Dios es el único que siempre estará en mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas. Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a él que nunca”, indicó la modelo.

Así mismo, el músico Nicky Jam publicó una historia en su cuenta de Instagram haciendo referencia al tema e indicó que “Dios es todo”.

