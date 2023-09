La industria musical y sus fanáticos tienen la mirada puesta en dos de los artistas más destacados de la actualidad: Nicki Nicole y Peso Pluma. Recientemente, este dúo de artistas avivaron los rumores de un posible romance al ser captados juntos en un partido de la liga de Argentina.



Desde hace meses, tanto la exitosa rapera como el líder de los corridos han mantenido en duda a todos sus seguidores con insinuaciones de una relación amorosa, aunque ninguno de los dos hasta el momento ha confirmado ni negado estos rumores.



Lo que sí está claro es que ambos artistas no tienen reparos en demostrar públicamente sus sentimientos el uno al otro. Un ejemplo de esto fue cuando Nicki Nicole compartió sus pensamientos sobre 'Doble P' la primera vez que lo vio.

Peso Pluma junto a Nicki Nicole👀. pic.twitter.com/JQFqsinybJ — Peso Pluma (@PesoPlumaData) July 12, 2023

En una entrevista con MTV, la cantante de 23 años reveló cómo conoció a Peso Pluma, y resulta que fue a través de la música.



“Yo lo que siento cuando lo escucho, no sé por qué me da nostalgia. Me da como esa nostalgia buena. Me encanta escucharlo y cuando escuché ‘Por las noches’ me dio una… no sé, como una angustia piola (agradable)”, recordó la intérprete de 'Marisola'.



Nicki Nicole elogió la voz de Hassan Emilio Kabande Laija, destacando su capacidad para transmitir emociones a través de la música. "¿Viste cuando te emocionas con un tema? Él tiene eso en su voz y cuando grabamos el video, él se puso a cantar a capela. Nosotros quedamos helados", compartió la artista.

La compositora argentina se mostró impresionada por el "volumen de voz" y la emotividad que Peso Pluma transmitió durante la grabación del video musical. "¿Cómo no va a estar número uno en todos lados si tiene una voz increíble?", comentó Nicki.



El encuentro entre Nicki Nicole y Peso Pluma tuvo lugar durante la filmación del video de 'Por las Noches' (Remix). Desde entonces, ambos músicos han sido vistos juntos en diferentes lugares públicos, como el parque Walt Disney.

Además, en redes sociales se ven diferentes publicaciones de la pareja, dónde 'Doble P' no escatima en dejar mensajes románticos en las fotos de Nicki Nicole. Esto hace que sus 'fans' hablen sobre la posibilidad de que confirmen oficialmente su relación en un futuro cercano.

Nicki Nicole y Peso Pluma, captados en un partido de la liga de Argentina

Los rumores de una posible relación amorosa entre Nicki Nicole y Peso Pluma, lejos de aminorar, no han hecho más que tomar fuerza. El más reciente evento en el que fueron captados juntos fue en el partido que disputaron Newell’s y Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional, en el Estadio Marcelo Bielsa.

En las imágenes, que para este momento han inundado las redes sociales, se ve a la pareja de artistas conversando animadamente y lanzándose sonrisas durante el primer tiempo.

LA CASA DE MESSI, LA CASA DE LAS FIGURAS... Atención a los invitados de lujo en el Coloso del Parque que presenciaron Newell's vs. Estudiantes: ¡NICKI NICOLE Y PESO PLUMA! pic.twitter.com/rOLig4JpCx — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2023

La presencia de la rosarina fue celebrada por la institución deportiva en su cuenta de X (antes Twitter). “¡Qué lindo es tenerte en casa, Nicki! Bienvenida, Leprosa”, escribieron y adjuntaron dos fotografías.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.