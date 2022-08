El canal de televisión 'Nickelodeon' ha sido parte de la infancia de muchas personas por ciertas series, como ‘Zoe 101’ y ‘iCarly’, que han marcado sus recuerdos. Al escuchar o ver ciertas escenas de esos programas, el público que creció durante los años 2000 siente nostalgia por los momentos que vivieron en compañía de icónicos personajes.

Una de las producciones que mayor éxito tuvo en los años 2000 fue la serie ‘Skimo’, la cual fue grabada en México y estrenada el 15 de mayo de 2006. Contó con un total de 54 episodios y cuatro temporadas.



Este programa trataba de ‘Fito’ y ‘Tavo’, dos adolescentes de un barrio que se conocieron en el patio del colegio hablando de cómics y juegos de video. Así fue como ellos dos decidieron abrir su propio negocio de comidas rápidas, al que llamaron ‘Skimo’.

La producción, que fue protagonizada por Daniel Tovar, Miguel Santa Rita y Tatiana Martínez, volvió al recuerdo de muchos luego de que el pódcast ‘El Control Perdido’, que se encuentra en Spotify, tuviera un episodio con el actor mexicano que interpretó al personaje de ‘Fito’.



Luego de casi 20 años, los fanáticos del programa lo recuerdan con emoción, al escuchar la entrevista de Tovar, quien entregó datos interesantes sobre la producción de la serie.

“Grabábamos los fines de semana porque todos íbamos a la escuela. No me pagaban bien, pero yo estaba muy feliz y nos divertíamos mucho. Dijeron que ya no seguía, tuvimos invitados, pero 'Nickelodeon' llevó la producción a Venezuela, luego a Colombia y ya el proyecto no siguió más”, dijo el mexicano en el pódcast.



Daniel Tovar también explicó que la actuación fue solo un ‘hobby’ para él, ya que cuando realizaba las grabaciones tan solo tenía 16 años y estaba en la prepa (término mexicano para definir a la educación media superior de una escuela). Además comentó que muchas de las personas que tienen aproximadamente 26 años lo recuerdan por su personaje de ‘Fito.’

Miguel Santa Rita, el actor que le dio vida a ‘Tavo’, fue recordado durante el programa, luego de que el mexicano lo mencionara como el otro protagonista de la producción: “Miguel acaba de dirigir una ópera en Bellas Artes”.



Además, se refirió al trabajo que cumplió en el proyecto: “Te lo juro que estaba muy bien en esa serie, la verdad nos divertíamos mucho”.

Durante la entrevista, el actor de 32 años hizo mención de la famosa intro del programa, la cual fue creada por el grupo de música de rock mexicano Motel. Daniel dijo que durante un tiempo, en los conciertos de la banda, los fanáticos pedían que cantaran la canción.



Actualmente el actor está trabajando en diferentes proyectos para cine y televisión, como ‘Todo por Lucy’, una serie que se encuentra en la plataforma de 'streaming' Prime Video.



Incluso, hizo parte de grandes producciones como la película de comedía ‘Mirreyes vs godínez’, y series como ‘Niñas mal’ y ‘Popland!’.

