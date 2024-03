Nick Carter: el 'Backstreet boy' que vuelve a Bogotá el 12 de marzo

Con su gira denominada ‘Who I am’, Nick Carter de la banda norteamericana Backstreet Boys, vuelve a Colombia para un concierto más íntimo.



Esta vez, Carter estará visitando varios países de Latinoamérica como México, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Argentina, Ecuador y Colombia.



El show promete un gran show en el que el cantante norteamericano no solo traerá sus canciones como solista, sino también algunas de los que la catapultaron al éxito con su banda conformada por Kevin, Bryan, Hernán y AJ, los Backstreet Boys.

Nicholas Gene Carter, mas conocido como Nick, nació un 28 de enero de 1980 y es miembro de los Backstreet Boys desde 1993.



Asimismo como solista ha lanzado tres álbumes en solitario: Now or Never, I'm Taking Off y All American en los que se destacan temas como 'Do I have to cry for you', 'Help me', 'I Got you', entre otras.



La última vez que estuvo en Colombia fue en compañía de su banda en marzo del 2020, justo antes del inicio de la pandemia del COVID-19, en donde dieron dos conciertos 'sold out' en el Movistar Arena.



El cantante también ha incursionado en otros temas como su compañía de vinos en Europa llamado ‘Palette Infinity’, que según su página oficial fue elaborado con una combinación armoniosa de variedades de uva autóctonas de Portugal.

El encuentro con el artista será en el Astro Plaza y aún se pueden conseguir entradas en la taquilla del teatro, así como también en Spooky House Carrera 7ma #46-20 local 104, Tecno Punto Carrera 21 #153-14, Sin Fronteras Discos Calle 25B ##7-11 y a través de la página web https://ubk-entertainment.co/ols/products/made-for-us

