Ante desempleo de su padre, niña costea su tratamiento de cáncer con arte

Kassandra es una niña nicaragüense de escasos recursos que a sus 4 años lucha contra el cáncer, pero lo hace de una manera diferente.



Ella pinta sobre lienzo para luego vender los cuadros en redes sociales y así costear su tratamiento contra esta enfermedad.



Sin embargo, para cumplir con esta labor, la menor recibe ayuda de su tía Verónica Granados, quien es pintora.

“Tratamos de sacar de los colores una idea. Ella dice ‘ahí está un gato, entonces yo le busco la idea del gato y le sacamos el gato’ (...) cuando no está conmigo, pinta algo, me lo manda por foto y la voy guiando porque con la pandemia lo hacemos vía digital. Cuando sí estoy, aprovechamos el tiempo, hacemos cuadros y los ofrecemos en redes sociales”, comentó Granados en entrevista con la agencia ‘EFE’.

Kassandra junto con su tía Verónica, quien es pintora. Foto: EFE



Kassandra, cuyos colores preferidos son el azul y el negro, es toda una experta en el único estilo que puede serlo a su corta edad, el abstracto. Sin embargo, tiene claro cuándo dibuja una flor o un animal y no le da vergüenza reconocer que necesita ayuda de la tía para que algunos de sus personajes sean reconocibles.



“Me gusta la pintura porque pinto con mi tía. Yo pinto a mi mamá y mi tía me ayuda”, afirmó la menor en diálogo con ‘EFE’.



El valor de cada cuadro es simbólico: ronda los 20 dólares (un poco más de 76 mil pesos colombianos), pero esta cantidad de dinero representa casi el 10 por ciento del salario de su mamá, una maestra que aporta el único ingreso estable de la familia debido a que su papá se quedó sin trabajo.

“A ella siempre le ha gustado pintar. Ha crecido viendo los cuadros de la tía y en el hospital se relaja pintando”, comentó Carolina Espinoza, madre de la menor, en declaraciones para el medio citado.

Kassandra mostrando sus pinturas. Foto: EFE

Sobre la salud de Kassandra, los médicos le han dicho a su familia que va por buen camino, pero que todavía le falta superar algunas sesiones de quimioterapia.



Y la pintura ha sido parte fundamental de su recuperación, pues los padres de Kassandra dicen que ha ayudado a que la menor pueda sobrellevar este tipo de enfermedad, que sufren más de 1.500 niños en Nicaragua. En dicho país, según la Fundación Movicancer, cada año son diagnosticados entre 250 y 300 menores con este padecimiento, de los cuales sobrevive el 75 por ciento.



Según la Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con cáncer (Conanca), ONG que gestiona tratamientos de medicinas gratuitas para menores, el tratamiento para niños con cáncer puede costar entre 3.000 y 6.000 dólares al año (de un poco más de 11 millones hasta más de 23 millones de pesos colombianos), sin incluir los gastos familiares, cantidades de dinero casi imposibles para el salario de la madre de Kassandra.



Por el momento, la menor le planta cara al cáncer con la ayuda de sus pinturas.

Los médicos dicen que el proceso de recuperación de Kassandra va bien, pero toda le faltan algunas sesiones de quimioterapia. Foto: EFE

*Con información de EFE

