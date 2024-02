Ni William, Ni Harry: este es el nuevo 'sex symbol' de la realeza británica

En un giro moderno a la tradicional imagen de la realeza británica, Arthur Chatto, nieto de la princesa Margaret y sobrino-bisnieto de la difunta reina Isabel II, se está forjando un nombre en el mundo digital como influencer en Instagram.



Celebrando su 25º cumpleaños este 5 de febrero, Chatto ha capturado la atención no solo por su linaje real sino también por su atractivo físico y su pasión por el deporte, elementos que le han granjeado un club de fans y el título de símbolo sexual.

Educado en el prestigioso Eton College, que ha formado a figuras de la talla de 20 primeros ministros británicos, príncipes y académicos, Arthur no se ha conformado con seguir únicamente la ruta académica.



Tras su paso por la universidad, donde estudió Historia del Arte, Arthur decidió dedicarse al mundo del fitness como entrenador personal en Edimburgo, compartiendo su jornada entre la enseñanza deportiva y sus estudios.



Su participación en redes sociales, especialmente en Instagram, ha sido notable por romper con la tendencia de discreción digital de la familia real británica. Arthur utiliza su plataforma para compartir su dedicación al fitness y sus aventuras deportivas, destacándose en 2020 al convertirse en el miembro más joven en completar el GB Row, una exigente prueba de remo alrededor del Reino Unido.



Esta hazaña no solo demostró su compromiso con el deporte, sino que también le valió el reconocimiento público y el apoyo de su familia y su pareja, Lizzy Friend, con quien compartió estudios en la Universidad de Edimburgo.



Además de su éxito deportivo, Arthur ha participado en proyectos de investigación, como una expedición en Groenlandia en 2021, mostrando su interés por la aventura y la exploración.



Sus logros y experiencias, compartidos a través de sus publicaciones en Instagram, han resonado entre sus seguidores, quienes no dudan en expresar su admiración y apoyo a través de miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiosos.



Arthur Chatto representa una nueva generación de la realeza, una que abraza las redes sociales y el deporte como medios para conectar con el público y dejar su propia huella en el mundo, alejándose de las tradiciones más estrictas de la monarquía británica pero manteniendo la dignidad y el compromiso con la excelencia que caracterizan a su familia.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por OGlobo, y contó con la revisión de la periodista y un editor.