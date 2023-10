'Ni siquiera yo me había permitido contar': Endry Cardeño explota contra Diego Trujillo

Endry Cardeño es una actriz transgénero de Cúcuta, Colombia, que se hizo famosa por su papel como Laisa en la telenovela de RCN ‘Los Reyes’.



En esta producción participaron actores reconocidos de la industria audiovisual colombiana, como Enrique Carriazo y Diego Trujillo. Este último hizo una publicación en Instagram, en el mes de junio, hablando de anécdotas del rodaje de la novela, y, entre ellas, reveló un secreto que involucraba a su compañera, Endry.



Trujillo contó que, en algunas escenas, se había usado a una doble de piernas para reemplazar a Cardeño, como en la escena en que Emilio Iriarte conoce a Laisa, y una de las primeras cosas que nota son sus piernas.



La actriz, que participó en MasterChef Celebrity 2021, se mantuvo callada por unos meses, pero ayer, 5 de octubre, decidió romper el silencio y aclarar la situación a sus seguidores, a través de un clip en Instagram en el que expresa su molestia contra su colega.



“Si vamos a contar infidencias de una producción, y tienen que ver conmigo, pues las cuento yo”, sentenció Endry, para empezar el video. “Quiero dejar algo muy claro, la doble de piernas fue utilizada una sola vez, en mi primer día de grabación”, explicó la actriz.



Endry aclaró que después de su primer día, cuando se usó a la doble de piernas, se aseguró de estar en el estado físico para que no la volvieran a reemplazar: “Como les parece que una vez tuve que hacer una escena en bikini en el jardín botánico, que era donde grabábamos los jardines de la mansión, y yo llegué donde mi productor, me le ‘destapé’ el bikini y le dije ‘¿usted considera que yo con este cuerpo necesito una doble?’ porque ya habían llamado a la doble para ese día también. Ese día no se grabó con la doble, utilizaron mi cuerpo, como se utilizó mi cuerpo para toda la telenovela”.



Sin embargo, Cardeño dejó claro que no estaba de acuerdo con la difusión de esta información, y que tener que contarlo le traía malos recuerdos. “Ni siquiera yo me había permitido contar esto, porque hay cosas que son olvidables. Siento que de alguna manera revive la situación”.



“Gracias a Dios las tengo (mis piernas). Las tengo bien, me sirven, puedo correr, puedo caminar y todavía las puedo montar en la espalda y en los hombros de quien sea”, dijo la actriz para cerrar su declaración, en la que se ve claramente afectada por tener que exponerse a explicar su situación.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

