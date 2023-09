‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



Con la presentación de ‘Yo me llamo Paulina Rubio’, el jurado no quedó muy satisfecho, pues aseguró que ‘involucionó’ y solo tiene la ‘ternura’ de la cantante original.



La imitadora interpretó el sencillo ‘Ni rosas, ni juguetes’ y al empezar su presentación el jurado no pudo disimular su cara de sorpresa, pues no era lo que se esperaba, asegurando que es un “horror”.



La ‘diva de Colombia’ aseguró: “La única frase buena que tuviste fue la última”. En tono de burla, el maestro César Escola le respondió a su compañera, si se refería a: “Estoy muy feliz de estar en este escenario, ¿esa fue?”.

“No tienes control del aire, la voz del personaje se te va, es hora de que te montes en una trotadora cantando, para que vayas ganando un poco de diafragma, y también me falta ese tono ronco que siempre tiene Paulina en la garganta, además ese baile que haces alrededor del micrófono, tampoco tiene gracia, métele un poco de sensualidad”, le dijo Amparo Grisales.



Por su lado, Pipe Bueno, el tercer jurado, indicó: “eres tierna, y me gustaría saber si eres cantante profesional y te dedicas a esto o lo haces por pasatiempo”, la imitadora le respondió: “yo soy cantante, yo canto”, por lo que el cantante de música popular aseguró estarse arrepintiendo de haberle dado el voto de confianza.



Tras escuchar a los ocho participantes de la noche, el jurado escogió a los tres participantes que ‘No se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación. ‘Yo me llamo, Vicente Fernández, Arelys Henao y Paulina Rubio’ fueron los tres imitadores que no conquistaron al jurado.

Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ aseguró que sigue “alimentando su léxico” gracias a Amparo Grisales, indicando que concuerda con ella, ya que fueron muy pocos los participantes que evolucionaron y muchos los que ‘involucionaron’ escogiendo a ‘Yo me llamo Kany García’ como la mejor de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorita se ganó 10 millones de pesos.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’

