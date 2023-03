En el reality show ‘El gran hermano’ de Brasil se conoció un dato que dejó desconcertados tanto a los fanáticos de la exjugadora de voleibol profesional, Key Alves (hace pocos meses modelo de la plataforma de adultos, OnlyFans) como a los seguidores del futbolista profesional Neymar Jr.

La brasileña reconoció en el programa de celebridades que su nuevo trabajo le genera más ingresos. "Me guste o no, las plataformas virtuales hoy son mi mayor ingreso. Gano unas 50 veces más con ellas que con el vóley. Y más en OnlyFans porque el precio mensual es fijo".

Foto: EFE /AFP

Lo que más sorprendió de sus declaraciones, no fue su cambio de profesión, sino la propuesta sexual que recibió por parte del jugador del Paris Saint-Germain.



“¿Sabes lo que me dijo Neymar?”, le dijo la modelo a una de sus compañeras del programa de televisión. “Que si podía tener sexo con las dos”.



Y es porque la modelo de OnlyFans tiene una hermana gemela llamada Keyt. Parece ser que Neymar quería mantener relaciones sexuales con las dos.



El futbolista no tuvo miedo al plantearle su propuesta sexual a la ex voleibolista y estrella de OnlyFans, pero para sorpresa del brasileño, la respuesta de Key Alves fue “se equivocó con nosotras”.

