Nevera: síntomas que indican que ya es hora de cambiar su refrigerador

La nevera es un electrodoméstico que se usa todos los días para refrigerar y guardar alimentos. Dentro de este aparato, se suele preservar diferentes carnes, frutas, verduras, lácteos y comidas preparadas. Todo esto, gracias a su sistema que congela o mantiene la temperatura regulada por dentro del compartimiento.

Según Samsung, la vida de un refrigerador es aproximadamente de 10 a 15 años. Después de esto, comienza a dar señales de que su tiempo de utilidad se acaba.

También, depende de varios factores que pueden reducir su duración a unos 8 o 10 años, como abrir varias veces la puerta que hace que el compresor trabaje más para recuperar la temperatura que se escapa.

Antes de desecharla, revise sus posibles causas. Foto:iStock Compartir

Síntomas para identificar que ya debe cambiar su nevera

En la cocina, hay varios electrodomésticos necesarios, pero el más importante es la nevera, porque guarda los alimentos y los mantiene. Algunos portales de tecnología comparten que, entre las posibles señales, está que los alimentos no duran, la parte de atrás se calienta más de lo normal y es más ruidosa.

En caso de que su aparato, no presente ruido y note que lo que reserva sale caliente, significa que el compresor se dañó. Este elemento es el componente principal de los equipos de refrigeración. Como su nombre lo dice, comprime el gas y provoca el desplazamiento por el circuito, lo que genera frío.

Cuando nota un ruido, el motor puede estar trabajando más de lo normal. Esto produce que la nevera trabaje a su máxima velocidad todos los días y puede afectar el tiempo de vida.

Tiene que estar pendiente a otras señales. La temperatura no es uniforme y ve que la carne u otro alimento se congela más rápido de lo normal. Esto quiere decir que es hora de cambiarlo.

Otra situación es cuando la puerta no cierra bien por la goma en sus laterales. Este problema no traduce que tiene que cambiar su nevera, pero si debe prestarle atención porque puede incrementar el valor del recibo de la luz y, en un futuro, el compresor se puede dañar, al no tener una temperatura que se mantenga.

Si nota que su electrodoméstico ya no le cabe nada, es una señal para reemplazarlo por uno más grande. Obviamente, si ve que aún funciona, puede venderlo y, de este modo, comprar uno nuevo con más compartimientos para cubrir sus necesidades.

Es importante que primero revise si el daño tiene solución, antes de desechar su nevera. Puede consultar con un técnico y mirar si es viable o no.

Más noticias en EL TIEMPO

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO