Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más usada a nivel mundial, pero eso no significa que todos sus usuarios estén utilizando sus servicios de manera ‘legal’, pues es frecuente que terceros logren acceder a los datos de ingreso de los titulares por medio de hackeos o mecanismos engañosos.

Pues bien, parece que Netflix está al tanto de la situación y ha anunciado que quiere intentar acabar con aquellos usuarios ‘fraudulentos’ por medio de alertas a los dispositivos móviles de los propietarios para que verifiquen si ‘x o y’ persona está autorizada para usar la cuenta.

Netflix podría implementar en muy poco tiempo el sistema de verificación. Foto: iStock

La compañía de entretenimiento había hecho un primer anuncio en marzo de 2021. Para ese entonces, la iniciativa solo se usó en algunas cuentas a nivel mundial cómo un periodo de prueba en pro de verificar su desarrollo. Ahora, en 2022, la determinación volvió a surgir y puede que se empiece a implementar en los próximos días para todo el mundo.



De igual forma, si usted es el dueño de la cuenta y ha decidido compartirla con algún grupo específico de su círculo social, el problema se solventa tan solo con brindar el código de verificación a los afectados con la medida.



Está decisión ha causado un sin fin de reacciones en redes sociales, algunos internautas manifiestan que esta nueva política de Netflix busca evitar que se presten las cuentas, para lo que es un tanto inservible, pues no garantiza que no siga sucediendo, y otros han recalcado que es todo un problema porque ya no tienen relación con el titular.



“Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo", mencionó en marzo el boletín de prensa de Netflix.

Así aparece la alerta

En ese orden de ideas, si usted llega a ser afectado con las políticas de verificación le aparecerá una ventana emergente que le exige un código apenas oprimir el perfil de preferencia.



El número puede ser enviado al titular vía correo electrónico o mensaje de texto, que debe ser introducido en la alerta del afectado lo antes posible, de lo contrario la ‘app’ le pedirá configurar una nueva cuenta.

