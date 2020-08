Películas de Netflix con buenas críticas y que pocos conocen

Conozca un listado de películas para ver en Netflix que han recibido buenas críticas y han estado presentes en diferentes festivales de cine en el mundo.

'Monos'

Trailer Monos Trailer Monos Youtube: NEON

La cinta sigue a ocho guerrilleros adolescentes armados que mantienen cautivos a una ingeniera estadounidense y deben cuidar una vaca lechera. El tiempo transcurre para los jóvenes combatientes entre juegos, amenazas y ritos de iniciación, pero la tragedia se cierne sobre ellos.

Cuenta con la dirección de Alejandro Landes y la actuación de Moisés Arias, Julianne Nicholson, Sofía Buenaventura y un grupo de jóvenes actores colombianos.

Pasó por importantes eventos, como el Festival de Cine de Sundance, en el que Landes ganó el galardón a Mejor director, y el Festival Internacional de Cine de Berlín.

'Yo soy Dolemite'

Trailer Yo soy Dolemite Trailer Yo soy Dolemite Youtube: Netflix España

Fue llamada por muchos críticos como el resurgir de Eddie Murphy tras una década de tropiezos.

El actor interpreta a 'Rudy Ray Moore', un artista que se hizo famoso en los años 70 interpretando a un proxeneta con un 'centro' de prostitutas que se llamaba 'Dolemite'.

Murphy nos da comedia, nostalgia y emoción con este papel, por el que fue nominado al Globo de Oro a Mejor actor. Además, algunos consideran que fue uno de los ignorados en las nominaciones de los Premios Óscar, galardones que generalmente recompensan a actores que se ponen en los pies de personas de la vida real.



La película, dirigida por Craig Brewer, es de esos filmes que sacan una sonrisa a cualquiera.

'Conquista a medias'

Trailer conquista a medias Trailer conquista a medias Youtube: Netflix España

La película ganó el Festival de Tribeca, en la sección de narrativa estadounidense. Dicho premio se entregó online, debido al aplazamiento de su edición 19, motivo por el cual el filme se estrenó directamente en Netflix.

Aunque es vendida por la plataforma como una comedia adolescente del estilo de 'El stand de los besos' o 'A todos los chicos de los que me enamoré', su premisa es diferente por la profundidad de sus personajes y la narrativa poco predecible que maneja.

Trata sobre 'Paul', un deportista con poca facilidad de palabra, quien le pide ayuda a 'Ellie', una tímida estudiante sobresaliente, para conquistar a una chica. Pero su amistad se complica cuando 'Ellie' se enamora de la misma mujer.

'Velvet buzzsaw'

Trailer Velvet Buzzsaw Trailer Velvet Buzzsaw Youtube: Netflix España

Esta sátira de Dan Gilroy es para esas personas que no comprenden el mundo de la alta cultura. Incorporando toques de 'slasher', terror y comedia, el director nos cuenta la historia de una joven que encuentra unos cuadros muy cotizados y se dedica a venderlos en el mundo del arte, yendo en contra del explícito deseo del fallecido autor: que fuesen destruidos después de su muerte.

Esta traición provoca una maldición para todos aquellos que se están beneficiando de su arte, incluyendo un excéntrico crítico (interpretado magistralmente por Jake Gyllenhaal), una reputada coleccionista (con una muy aclamada actuación de Toni Collette) y la implacable jefa de una galería (personaje que representa grandiosamente Rene Russo).

El filme se estrenó en el Festival de Sundance y después se lanzó en todo el mundo como película original de Netflix.

'¿Dónde está mi cuerpo?'

Trailer ¿dónde está mi cuerpo? Trailer ¿dónde está mi cuerpo? Youtube: Netflix España

La nominación al Óscar, en la que competía contra 'Klauss' y 'Toy Story 4', y varios premios internacionales, incluido uno en la Semana de la crítica en Cannes, avalan esta película francesa de animación para adultos con un punto de partida muy peculiar.Y es que trata sobre una mano cortada que busca el resto de su cuerpo por París, en un onírico canto a los recuerdos de infancia y los amores de juventud.

Este filme es dirigido por Jeremy Caplin y está basado en una novela de Guillaume Laurant.

'22 de julio'

Trailer 22 de julio Trailer 22 de julio Youtube: Netflix Latinoamérica

El título de esta película es la fecha en que se produjo el atentado más letal en la historia de Noruega.



El 22 de julio de 2011, el ultraderechista Anders Breivik puso una bomba en Oslo y se infiltró como agente de seguridad en un campamento de verano del Partido Laborista de ese país, donde le disparó a decenas de jóvenes.

La película narra esta tragedia desde todos los puntos de vista, pero se centra, sobre todo, en la recuperación de uno de los supervivientes del campamento, quien se enfrentó cara a cara en el juicio con el asesino de sus amigos.



La película fue estrenada en el Festival de Venecia, para luego ser parte del catálogo de Netflix, en 2018.

'El juego de Gerald'

Trailer el juego de Gerald Trailer el juego de Gerald Youtube: Rapid Trailer

Ha sido calificada por los críticos como una de las mejores adaptaciones de las novelas de Stephen King.



"La película tiende a adherirse de forma bastante efectiva a los elementos básicos de la trama original de King", así lo expresó el crítico Joe Leydon para la revista 'Variety', en 2017.



Su director es Mike Flanagan, creador de 'La maldición de Hill House', serie que también ha sido muy aclamada por la crítica.



En ella vemos a un matrimonio con problemas que decide irse a una cabaña en el campo para ver si pueden ponerle un poco de chispa a su relación, pero lo que consiguen es una situación inimaginable: deciden usar unas esposas para darle emoción al sexo, pero, cuando ella está atada al cabecero, él muere de un infarto.

'El apóstol'

Trailer el apóstol Trailer el apóstol Youtube: Netflix Latinoamérica

Dan Stevens protagoniza este thriller que recibió un buen recibimiento de la crítica. El filme maneja el tema de sectas extrañas, cultos insanos, bosques tenebrosos, magia negra y violencia, elementos que su director, Gareth Evans, incluye en esta tensa película de Netflix.



Evans se aleja de Redada asesina, película de 2011, para apostarle a un relato que sigue la tradición folclórica británica de 'Cuando las brujas arden' o 'The Blood on Satan’s Claw'.



Aunque la película no propone nada nuevo, está tan bien desarrollada su trama que presentó críticas como:



"Es como un homenaje a 'The Wicker Man' (...) con mejor vestuario, costumbres más terroríficas y mucha más sangre (...) Su atmósfera es rica e hipnótica", dijo Peter Debruge, crítico de 'Variety'.

