Actriz de ‘La casa de papel’ reveló que tiene coronavirus

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz española Itziar Ituño contó que se contagió con el nuevo coronavirus.



“Hola a todos. Desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y este miércoles me llevó la confirmación del test epidemiológico. Es oficial, es coronavirus”, escribió Ituño.

La artista, quien se hizo famosa a nivel mundial por interpretar a ‘Raquel Murillo’, la inspectora de la policía española que se enamora de ‘El Profesor’ en la serie ‘La casa de papel’, dijo que su caso “es leve”.

Itziar Ituño, la actriz que interpreta a 'Raquel Murillo' en 'La casa de papel'. Foto: Netflix / Instagram: @itziarituño

“Estoy bien, pero es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil”.



Aprovechó su publicación para hacer un llamado de solidaridad y pidió a sus seguidores que se pongan la vacuna de la responsabilidad.



“Esto no es una tontería. Hay que ser conscientes y no tomarlo a la ligera. Hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar. Ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”.

Ituño hizo mucho énfasis en pensar en la comunidad y dijo que va a ver cómo le va en el tiempo de cuarentena al que debe ingresar por el contagio.



“Es tiempo de solidad y generosidad, de quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me toca cuarentena y después veremos. Cuídense mucho”.

La información de su positivo para el coronavirus la publicó la artista después de contar que su vivienda está ubicada en el barrio Kalero, “el principal foco del virus en Basauri”, una localidad de la provincia de Vizcaya, en la región del País Vasco.

El caso de Ituño se une al de otros famosos que se han contagiado con el coronavirus, como Tom Hanks, Rita Wilson, Idris Elba y Kristofer Hivju, entre otros.



Según las últimas cifras, al mediodía del jueves 19 de marzo, más de 9.000 personas ya han muerto, y el número de afectados se acerca a 220.000 en 157 países.



