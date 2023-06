Juan Gabriel es uno de los artistas más emblemáticos de América, pues por sus líricas llegó a conquistar el corazón de una gran cantidad de personas alrededor de todo el mundo.



Por ello fue galardonado de todas las formas posibles. A día de hoy su repertorio como artista sigue siendo todo un éxito, ya que se sabe que en toda su trayectoria pudo obtener más de 150 millones de discos vendidos, más de 1.800 canciones compuestas, 34 álbumes grabados en estudio y más de 20 éxitos entre el top 10 de Billboard.

El artista interpretaba canciones de género rancheras, bolero, pop latino y balada. Foto: EFE

(Tenemos para usted: Anahí volverá a la música y estrenará canción con Juan Gabriel).

No obstante, una de las cosas que más caracterizaban al artista era su forma de llevar la fama, debido a que siempre procuró mantener su vida fuera del ojo público para así ser reconocido por su talento y no por situaciones ajenas a los escenarios.



Dicho lo anterior, para la gran mayoría de sus fans su vida personal fue un enigma completo porque no se pudo saber con exactitud cómo vivió él antes, durante y después de su carrera.



Es por esta razón, que Netflix, la famosa plataforma de streaming, confirmó hace unas horas que tiene los permisos para poder crear y dar a conocer con todos los detalles la vida del famoso mexicano por medio de una película documental.

Juan Gabriel, el documental. Dirigido por María José Cuevas, y producido por Mezcla. Próximamente, sólo en Netflix. pic.twitter.com/Y8n3F55lVd — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 22, 2023

Tal confirmación ha sorprendido a muchos de sus fans, puesto que no se esperaban volver a ver algún contenido audiovisual del intérprete.



Para tener en cuenta, la misma compañía afirmó que el documental será dirigido por la multipremiada María José Cuevas y además será producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, (conocidas como ‘Mezcla’), quienes estuvieron a cargo de famosos largometrajes como por ejemplo: ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’ y la serie documental, ‘1994’.



Cabe aclarar que para conservar intacta la memoria de protagonista, su hijo Iván Aguilera será el responsable de supervisar todas las tomas que se hagan sobre la producción, pues el mismo fue quien lideró el acuerdo con la popular empresa creadora de contenido.

La plataforma confirmó hace 22 horas, por medio de sus redes sociales, quienes serán los encargados de darle vida a dicho documental. Foto: iStock

(Siga leyendo: ¿Vicente Fernández y Juan Gabriel tenían una mala relación?).

“Estamos muy emocionados por esta colaboración con Netflix, junto con María José Cuevas y Mezcla, para lanzar el documental sobre la vida personal y la carrera musical de mi padre. Desde hace bastante tiempo hemos querido llevar a la pantalla una adaptación de su historia real. Estamos seguros de que podremos trabajar cercanamente con el equipo que hemos formado para darle vida a su verdadera historia”, expresó a los medios mexicanos Iván, el hijo del famoso cantautor.



Igualmente, Netflix haría su propio comunicado donde daba veracidad de qué existirá una producción única y exclusivamente para contar de una buena forma la vida y obra del ‘Divo de Juárez’.



“Netflix llegó a un acuerdo con los administradores patrimoniales de la legendaria estrella mexicana y prolífico cantautor, Juan Gabriel, con el fin de producir un nuevo largometraje documental sobre la vida del ícono global. Por medio de este acuerdo, Netflix obtendrá acceso a la música de Juan Gabriel y a aspectos de su vida nunca antes vistos a través del extenso archivo de materiales sobre el artista”, confirmó la popular plataforma.

(Le puede interesar: Hijo de Juan Gabriel desmiente rumores sobre un supuesto incesto

Juan Gabriel murió hace 5 años

