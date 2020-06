'365 DNI': datos de la película que es controversia en Netflix

El pasado miércoles la película polaca ‘365 DNI’ o ‘365 días’ se posicionó en el top 1 de Netflix Colombia, tras estrenarse hace pocos días a nivel global. El reciente estreno de la plataforma de 'streaming' entró a toda velocidad en la lista de lo más visto en Estados Unidos y Reino Unido y ahora la tendencia se replica en nuestro país.



El filme ha sido controversial y ha dado de qué hablar en redes sociales. Algunos usuarios de la plataforma le llaman “la sucesora de ‘Cincuenta sombras de Grey’'” por su contenido erótico y explícito. A su vez han encontrado algunos puntos cuestionables dentro de la trama.



Según la sinopsis de la polémica película, dirigida y escrita por Barbara Bialowas y Tomasz Mandes, la historia gira en torno a "una ejecutiva ardiente en una relación sin espíritu, que es víctima de un jefe de la mafia, que la encarcela y le da un año para enamorarse de él".



La víctima es Laura, una exitosa mujer de negocios que atraviesa un momento difícil con su esposo. En su vida se entromete Massimo, miembro de la mafia siciliana, quien la secuestra y la obliga a permanecer con él durante 365 días. En este tiempo el mafioso intentará seducirla con lujosos regalos.



La producción, protagonizada por Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone y Bronislaw Wroclawsk, se presenta como la historia de un crimen, pero se alterna con una historia de amor.



Algunas de las críticas señalan que ‘DNI 365’ hace una “apología al delito" y que en su trama existe una romantización de la violencia y del síndrome de Estocolmo.



Según la organización conformada por psicólogos 'Psicopedia', este último es "un término usado para describir el vínculo positivo que algunas víctimas de secuestro desarrollan con sus secuestradores".



En ocasiones es un trastorno psicológico temporal en el que la víctima establece lazos afectivos con sus secuestradores ya sea durante el secuestro o tras ser liberada. La persona se muestra benevolente con sus comportamientos, e incluso se puede llegar a enamorar de ellos.



Muchos usuarios critican que la producción enaltece este comportamiento poniendo a un hombre atractivo como el secuestrador.



“Recuerda que hay una gran diferencia entre fantasía y realidad. Si eres un chico, no te hagas ninguna idea. Ninguna chica quiere ser secuestrada y enamorarse”, “el secuestro, el falso encarcelamiento y el eventual síndrome de Estocolmo no son románticos. El género correcto para 365 DNI es horror”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.



En particular hay dos escenas que son fuertemente cuestionadas por los usuarios. En la primera, Laura es obligada a ver cómo Massimo tiene relaciones sexuales con otras mujeres mientras está encadenada a una pared. En otra escena, la protagonista está atada a una silla mientras su secuestrador se burla de ella.



En este sentido, las criticas apuntas a que toda la historia alterna entre el maltrato, la tensión sexual y la búsqueda de que Laura se enamore de Massimo.

Cabe mencionar que, '365 DNI', estrenada durante febrero en Polonia, está basada en la novela de Blanka Lipinska, que conforma una trilogía seguida de los libros 'Este día' (Ten dzien) y 'Otros 365 días' (Kolejne 365 dni). Por lo que esta es la primera entrega de una exitosa saga literaria llena de escenas sexuales.



