'Solo tengo cariño y respeto por Buenaventura': Néstor Morales por polémica de crucero

Más de 300 turistas extranjeros arribaron durante la mañana de este jueves al puerto de Buenaventura, luego de que el crucero MS Hamburg llegara al pacífico colombiano dentro de su nueva apuesta por incentivar el turismo local.



Sin embargo, un comentario hecho por el periodista y director de mañanas Blu, Néstor Morales, ha causado todo tipo de controversia, ya que el comunicador se refirió a Buenaventura como "una ciudad emproblemada".

En diálogo con Andrés Felipe Mesa, gerente de la Agencia Tours & Logistic, la cual está encargada de la operación crucero, Morales preguntó si se había advertido a los turistas sobre la situación de orden público en Buenaventura.



“Ustedes metieron a estos turistas extranjeros esta mañana, aquí estoy viendo las imágenes, en Buenaventura. Quiero preguntarle, ustedes les dijeron a los señores alemanes, a los suizos que vienen en el crucero; ‘los vamos a llevar para que vean la ciudad más emproblemada; allí están los Shotas, los Espartanos, esa es la ruta de los carteles del narcotráfico. Allí se están matando sin ninguna misericordia ¿Ustedes van a meter la gente allí, arriesgando la vida de los turistas?", comentó el periodista en medio del programa.



Minutos después, Morales aseguró que Buenaventura no es un buen lugar para viajar y que los turistas no piensan pasar sus celebraciones allí: “Señor Mesa, ni usted ni yo, ni nadie, por más de que la gente de Buenaventura sea muy buena”.

Llegada del primer crucero turístico a Buenaventura. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

No obstante, el periodista de Blu Radio reconoció durante la mañana de este viernes que había cometido un error refiriéndose de dicha forma a la ciudad de Buenaventura.



“No quiero pasar un momento más porque cometí un error y me parece que lo justo y honorable es reconocerlo. Tengo un quebranto de salud, pero no quiero que siga creciendo una polémica que es innecesaria", aseguró Morales.



También pidió disculpas y reconoció el valor cultural y turístico del Pacífico.



“Quiero aclarar que solo tengo respeto y cariño por Buenaventura, que uno no tendría que hacerlo, pero por la idea como quedó esbozada es lo justo. Si todos aprendemos de errores como este Buenaventura no será estigmatizada. Buenaventura tiene derecho a recibir todo el turismo, que fue el origen de mi comentario. Tiene derecho a resarcir, a presentar la cara más bella de sus paisajes, de su gente, de su biodiversidad”, concluyó el periodista.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

