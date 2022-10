Nelson Velásquez, uno de los cantantes más reconocidos de la música vallenata, llamó la atención de los internautas con el nuevo estilo que adoptó para sus presentaciones.

Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física, de verdad me da dolor y vergüenza FACEBOOK

Tras las duras críticas que ha recibido en redes sociales por su cabello, el conocido intérprete de ‘Entrégame tu amor’, ‘Ven a mí’ y ‘Después de amar’, les ha respondido a sus haters con un contundente mensaje.



"Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física, de verdad me da dolor y vergüenza, pero con ustedes los que preguntan tanta babosada, ¿Qué me he hecho? ¿Qué si es un peluquín? ¿O qué mier... es?, tanta mala intención e ignorancia junta", escribió en sus redes sociales.

Y al que no le gusta cómo me veo que no me siga FACEBOOK

Además, agregó: "Con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos idiotas pendientes de mi pelo, de mi gorra o de tantas maric… ¿saben que me he hecho? Lo que me da la gana, lo que yo quiero, porque si yo me siento bien así es lo que me importa".



Concluyó diciendo: "Quizás cuántos de estos pendejos tienen miles de problemas en sus casas que resolver, en vez de meterse en lo que no les interesa, y repito, a mí critíquenme cuando cante mal, que esa sí es mi parte pública, pero qué me pongo o qué uso o cómo me vea es mi problema. Y al que no le gusta cómo me veo que no me siga y deje de joder aquí".



Y aunque los comentarios sobre su físico no parecen importarle, al cantante se le ha visto durante sus últimos shows con una gorra, que sería su nuevo estilo.

