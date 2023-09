Este martes 5 de septiembre, el reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez, popular por su rol en 'Los Inquietos', estuvo involucrado en un accidente de tránsito que tuvo lugar en el municipio de Barbosa, Antioquia.



Al parecer, la camioneta en la que se movilizaba el artista chocó contra una moto que se encontraba por el lado izquierdo del carril, en una vía del parque principal del municipio.



El accidente fue documentado en videos grabados por la comunidad, en los que se puede apreciar que, tan pronto como ocurrió el choque, el cantante detuvo el vehículo para verificar el estado de salud del motociclista, quien habría resultado levemente herido.



A pesar de que el motorizado no presentó lesiones de gravedad, fue llevado a un lado de la vía mientras llegaban las autoridades para atender el incidente.

Imágenes del momento del accidente. Foto: Twitter: @MarulandaGio

De acuerdo con medios locales, Velásquez se habría ofrecido a llevar al motociclista a un centro asistencial, pero debido a que el hombre no sufrió heridas de gravedad no fue necesario el traslado.



Aunque no fue un accidente de gran magnitud, en el lugar hizo presencia un efectivo de Tránsito, quien verificó los hechos y recolectó información de los testigos, pues en la escena se congregaron decenas de personas.



Por el momento, el intérprete vallenato no se ha pronunciado al respecto y el suceso no habría pasado a instancias legales.

El cantante Nelson Velásquez, según reporte ciudadano, se vio involucrado en incidente de tránsito en el municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá. Motociclista fue atendido en el lugar. #EnDesarrollo @Telemedellin

Algunos fanáticos del artista han manifestado el apoyo por los momentos de angustia que vivió en medio del choque en el que se vio involucrado. La identidad del motociclista, que resultó con una lesión leve en una de sus piernas, no ha sido revelada.

