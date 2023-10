'Nela' González le cantó la 'tabla' a Carolina Acevedo durante reto en 'MasterChef'

Faltan pocos días para conocer el famoso que se llevará el gran premio de 'MasterChef Celebrity'. En la recta final aumenta la presión entre los participantes y de vez en cuando se pueden ver algunas lágrimas de frustración en la cocina más querida de Colombia.

Esto le sucedió a Carolina Acevedo en el capítulo del 2 de octubre, en el cual se convirtió en la quinta finalista del programa. Lo que sucedió es que la actriz estaba haciendo un puré de zanahoria y tenía que pasarlo por un colador, sin embargo, no le estaba saliendo la cantidad que necesitaba.



Esto hizo que colapsara y se pusiera a llorar, además, afirmó que se encontraba muy sensible. "No sé por qué es tan estresante, pero es muy estresante", comentó. Al ver lo que le estaba sucediendo a 'Nela González' no le quedó de otra que regañarla.



"Mírame, dale duro con esta", le comentó mientras cocinaba, pero en las entrevistas afirmó: "Yo no puedo salir corriendo de mi estación preparando un plato de eliminación para regañarte y que reacciones. Carolina, en serio, yo también estoy estresada, te amo, te adoro, pero deja el show".

Las palabras de 'Nela' en un principio no sirvieron de mucho, pues Carolina siguió llorando. "Me frustró y por eso lloró, por qué no me está saliendo, entonces es como que no puedo controlarlo", aseguró.



Natalia Sanint también intentó calmarla, pues ella ha estado en esa situación y sabe lo feo que se puede sentir. Al final logró que le pasará un poco de puré por el colador, el necesario para que chefs lo probaran.



Sin embargo, se enfrentó a otro problema, pues ella había hecho una salsa, pero al dejarla en el fuego por un buen tiempo se redujo, por lo que presentó su plato sin salsa.

A los chefs les gustó su preparación y a pesar de todos los inconvenientes que tuvo en la preparación, logró convertirse en la quinta finalista del programa.

