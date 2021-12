Aunque la época de Navidad y fin de año es para muchos una de las más alegres del año, la regla no aplica para todos.



Otros recuerdan con nostalgia a seres queridos que ya no los acompañan, ya sea porque fallecieron, están lejos o hubo una ruptura amorosa.

Respecto a esta última, acá algunos consejos para enfrentar el despecho, también llamado ‘tusa’, durante estas festividades y sacarle provecho a las fiestas a pesar de tener ‘el corazón partido’.

Mire el lado positivo de las cosas

Aunque es fácil sentirse solo o triste, más si la expectativa estaba en compartir estas fechas con la pareja, es importante detallar los puntos positivos.



Por ejemplo, tenga en cuenta que no necesitará comprar un costoso regalo de Navidad y puede ahorrarse el dinero o gastarlo en usted.



También puede disfrutar de la libertad que trae la soltería, salir con amigos en las fechas especiales, reencontrarse con viejos amigos o conocer nuevas personas, aconseja la revista ‘Aló’.



En definitiva, esta época se da para disfrutar más de la vida social. A eso se le suma un espíritu colectivo de alegría y una suerte de ‘ambiente’ con buenas vibras.



Recuerde qué es lo bueno de terminar una relación y las nuevas cosas que puede disfrutar. Foto: iStock

Pasar más tiempo con familia y amigos

Esta es una época para compartir con nuestros seres queridos, así que tal vez sea más fácil aplicar el consejo que dio Ángela Lozano Ruiz, docente del programa de psicología del Politécnico Grancolombiano, a EL TIEMPO.



Ella asegura que una de las mejores maneras para superar el despecho, o al menos sobrellevarlo, es crear una red de apoyo conformada por familiares y amigos para hablar de lo sucedido sin pena, ya que eso le ayudará a “aliviar el dolor”.



También puede visitar a sus allegados, ayudarles con los preparativos para las cenas o las novenas y pasar un rato agradable en el cual logre distraer su mente.

Una red de apoyo le ayudará a salir de la 'tusa' más rápido. Foto: iStock

No descuidarse

Asegúrese de destinar tiempo de calidad para usted mismo. “El autocuidado es la clave para recuperarse de un desamor”, dijo Lozano a EL TIEMPO.



Así que bien puede aprovechar las festividades y estrenar ‘la pinta navideña o de año nuevo’ o, por qué no, arreglarse para las noche de las novenas.



Los expertos recomiendan no descuidar la apariencia propia. Estas fechas dan pie para que usted ‘se sacuda la tusa’ y salga con la frente en alto a recibir el nuevo año.



Siempre le hará sentirse mejor mimarse y cuidar de usted. Foto: iStock

Cuidado con caer en vicios

Tenga cuidado, porque las fechas se pueden prestar para que usted beba más de lo que acostumbra y el alcohol, dicen los expertos, no es la medicina para los corazones rotos.



También puede caer en otros vicios como fumar o incluso comer en exceso, conductas que resultan ser bastante ‘autodestructivas’.



“Y si lo hace, pues prometa que para el 1 de enero ¡no más!”, aconseja ‘Aló’.

Debe ser cuidadoso con los excesos en Navidad. Foto: iStock

Cuidado con las ‘tentaciones’

Sea cuidadoso con otro tipo de ‘tentaciones’ que lo rodean. Cuidado con excederse con ver películas románticas (muy comunes en Navidad) o con subirle todo el volumen al equipo cuando suenen canciones como ‘All I want for Christmas it’s you’ (Todo lo que quiero de Navidad eres tú), de Mariah Carey.



El diario ‘La Vanguardia’ recomienda que en estos momentos, más que apropiados para cerrar ciclos junto con el fin del año, evite cualquier otra cosa que le recuerde a la expareja: canciones, regalos, ‘guiños’ y todo lo que, más adelante, con la herida cicatrizada, tan solo le traerá buenos recuerdos.



Son muchas las 'tentaciones' que le pueden rodear y que debe evitar. Foto: iStock

Cuidado con el uso de las redes sociales

Tampoco use las redes sociales como un ‘paño de lágrimas’, una conducta en la que muchos caen. No es una buena idea hacer público el despecho, comenta ‘Aló’.



Resulta sabio evitar cualquier contacto con la expareja. Borre sus números telefónicos. En caso que le cueste evitar revisar sus perfiles y sus actualizaciones, bloquee de redes como Instagram, Twitter o Whatsapp a su expareja, así no tendrá que toparse con fotos navideñas que le pueden doler o quitar la tranquilidad, explica ‘La Vanguardia’.

Aleje de sus redes sociales todo lo que le recuerde a esta y bloquéela si lo ve necesario. Foto: iStock

Año nuevo, vida nueva

Esta es una excelente época para olvidar los dolores pasados, trazarse nuevas metas y comenzar casi de cero, algo que le ayudará mucho para enfrentar la decepción amorosa.



Es un momento más que apropiado para pensar en nuevos propósitos, crear mejores hábitos, como ejercitarse, cocinar, pintar o cualquier tarea que le permita conectarse con usted mismo, distraerse y tener un espacio propio.

Es un momento más que apropiado para pensar en nuevos propósitos para su vida y el nuevo año. Foto: iStock

Descanse

“Cultive sus pasiones y el amor a sí mismo, para sanar y dar el paso a otras vidas y relaciones”, dijo la docente del programa de psicología del Politécnico Grancolombiano.



En esta época muchos están en vacaciones, o por lo menos en un receso de su rutina, así que resulta ser un momento perfecto para descansar física y emocionalmente, algo que de seguro le ayudará a superar el despecho.

Si puede salir de la rutina, aproveche la oportunidad para descansar en todos los sentidos. Foto: iStock

Soltar a la expareja

A pesar de todo lo que nos rodea en estas fechas, es necesario tener presente que entre más rápido se suelte el vínculo con la expareja, y cualquier esperanza de volver a estar juntos, se ahorrará bastante sufrimiento.



La docente asegura: “aferrarse a creer que el amor es para siempre y que los seres humanos estamos hechos para sufrir por amor afianza la construcción de una relación de pareja tóxica”.



La ruptura amorosa puede ser complicada, pero hay que comenzar por soltar a esa persona. Foto: iStock

Conocerse mejor

El proceso de autoconocimiento también es importante a la hora de superar la ‘tusa’, ya que resulta una ventaja conocer con certeza lo que nos gusta o no.



“Usa tus ‘ojos de turista’ para encontrar belleza en los más corrientes detalles a tu alrededor”, explicó Angela Brandão, autora del libro ‘Cuarentena Amorosa. 12 principios para superar el dolor de la separación y recomenzar’, a EL TIEMPO.



Amarse también es aceptarse y se necesita de un proceso de autoconocimiento para lograrlo. Esto puede permitir la liberación tan anhelada.

Debe darse tiempo para usted mismo, y conocerse mejor. Foto: iStock

