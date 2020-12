Perritos de un refugio celebraron Navidad con ‘pintas’ de Papá Noel

En Ciudad de México, la capital del país homónimo, Lupis animalista, como se hace llamar una activista por los derechos de los animales, les da refugio a perros abandonados o callejeros que se encontraban en duras condiciones.



Incluso, según lo que relata en su página de internet, algunos de ellos fueron abandonados por sus familias originales.

Ese es el caso de Dalila, una perrita que fue dejada por sus dueños en una veterinaria y, aunque allí le daban comida y agua, debía pasar las madrugadas en una jaula. Después de que la vio enferma, Lupis la adoptó y la llevó para su refugio.



Historias parecidas se encuentran por montones en la fundación, que trata de recoger donaciones y gestionar adopciones a través de sus redes sociales y de su sitio web.



"Tenemos a nuestro cuidado, más de 200 perros talla grande y criollos, y muchos viejitos que a nadie les interesa adoptar, por no ser de “raza” o por su avanzada edad fueron abandonados a morir en un antirrábico (centro de atención canina en México)", se puede leer en su página de internet.



Es por eso que a diario tratan de apelar a la solidaridad de sus seguidores para poder mantenerse, pues señalan que no tienen apoyo gubernamental.



El clip es sencillo, pero también muy emotivo. En él se ve cómo los perros del refugio de Lupis están disfrazados de Papá Noel y juegan con una piñata.



La publicación alcanza más de 1,5 millones de reproducciones en Facebook. Cuenta con cerca de 121.000 reacciones y más de 5.000 comentarios de internautas de toda Latinoamérica que expresan el cariño que les despertó ver la curiosa escena de esta enorme familia de 'peludos'.

