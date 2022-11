Natti Natasha y Raphy Pina son, hoy por hoy, una de las parejas más mediáticas de la esfera artística internacional. Entre el reciente encarcelamiento del reconocido productor musical, las controvertidas declaraciones públicas dadas por las celebridades y los íntimos momentos que comparten en sus redes sociales, la cantante dominicana y el empresario puertorriqueño siempre están dando de qué hablar.



Todo parece indicar que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, la condena de 41 meses de prisión por porte ilegal de armas que le fue dictada a Raphy Pina, fundador del exitoso sello discográfico Pina Records, no fracturó el amor que, desde hace varios años, sostiene con la intérprete de ‘Criminal’.

Todo lo contrario, ahora más que nunca, la pareja ha demostrado que la fidelidad y el apoyo incondicional son aspectos que trascienden las críticas, los rumores y hasta los muros de un centro penitenciario.

Para muestra de un botón está la contundente y ácida respuesta de Natti Natasha a un fan que la cuestionó respecto a su fidelidad, ahora que Raphy Pina se encuentra pasando una larga temporada en la cárcel.

¿Infiel? La contundente respuesta de Natti Natasha



Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, a la intérprete de ‘Mayor que usted’ le hicieron una pretenciosa pregunta que, como era de esperarse, no dejó pasar por alto. Sin pelos en la lengua, la artista dominicana defendió a capa y espada su relación con el controvertido productor musical.

“¿Con quién coj(..) ahora que mi marido está (en la cárcel)? Con nadie, porque yo no soy como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto”, sentenció la cantante ante las cámaras. Y agregó: “Si yo no pegué cuerno él estando afuera, mucho menos lo voy a hacer adentro”.

Marcos, como se refirió la compositora al usuario que le lanzó la polémica pregunta, no recibió una respuesta pasiva por parte de la artista. Terminó siendo expuesto y confrontado ante cientos de seguidores alertas que no se perdieron detalle del icónico momento.

“La gente como tú no puede juzgar al (otro). Ladrón juzga por su condición, así que se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido, yo te entiendo. Eso es malo cuando te pegan cuerno, ¿verdad?”, continuó diciendo la cantante quien, además, aprovechó para contar su experiencia personal en esa clase de situaciones.



“Eso es malo cuando te pegan cuerno. A mí me han sido infiel anteriormente, pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuerno, pero entiendo tu dolor, te acompaño en tus sentimientos. Algo tú tienes que tener si las mujeres se meten contigo y te pegan cuernos siempre, Marcos, tú estás mal. Voy a orar por ti para que te dejen de pegar cuernos”, concluyó.

Raphy Pina, por su parte, tampoco fue indiferente a la pregunta del fanático y mucho menos aún a la respuesta de la madre de su hija. Al menos así lo dejó ver a través de la cuenta oficial de Instagram de Pina Records, en donde subió un video de la contundente réplica de Natti Natasha.

“A Marco le cayó agua caliente. Natti es de ustedes pero Natalia es mía, así que nos dividimos pero no del todo. Con calma, para que no les pase como le pasó a Marcos. Te amo, mi Natti Natasha”, es la descripción que se lee en el video compartido en la cuenta del sello discográfico.

La condena de Raphy Pina

En mayo de 2022, las autoridades puertorriqueñas encontraron culpable a Raphy Pina de porte ilegal de armas y, entre otras cosas, lo condenaron a pagar una condena de 41 meses de prisión, equivalentes a tres años y nueve meses.



La mediática sentencia del productor de artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam, Héctor & Tito, Zion & Lennox y Ozuna se dio luego de que, en el 2020, fueran encontradas en su casa una pistola Glock 19 de 9 milímetros y una Smith & Wesson 40, además de 526 municiones de todo tipo.

Tras el cumplimiento de su condena, el productor musical tendrá que pagar una multa de 150.000 dólares -es decir, poco más de 700 millones de pesos colombianos al cambio actual- y, al salir de prisión, deberá pasar otros tres años en libertad condicional.

