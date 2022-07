Ha pasado un mes desde que Raphy Pina fue encontrado culpable por el delito de posesión de armas. Desde entonces el famoso ha estado encarcelado en el centro penitenciario Guaynabo, en San Juan, Puerto Rico.



(Siga leyendo: J Balvin sufrió una fuerte caída y terminó enyesado).

Luego de que se conociera su sentencia, Pina compartió en redes sociales su dolor por dejar a sus hijos y a su prometida, la cantante Natti Natasha. Ella por su parte no ha dejado de mostrar que mantiene en firme el compromiso con el papá de su única hija.



Esta semana el productor cumplió 44 años y la artista aprovechó para demostrarle su amor por medio de su cuenta de Instagram. En una serie de historias, la dominicana le dedicó unas sentidas palabras.



En las imágenes aparece la pareja en un yate abrazados con una ciudad de fondo. En la otra instantánea, también tomada en el mar, sale Pina manejando un vehículo acuático.



“Tu día. Hoy te celebro porque lleguen solo bendiciones cada año que cumplas. Te amo con mi vida. Feliz cumpleaños. Te celebro todos los días como te lo mereces” escribió la artista.



La pareja comparte una hija, llamada Vida, de tan solo un año de edad. Una semana antes de su ingreso a prisión, el productor pidió un permiso especial para salir de su casa. Desde hace meses, Raphy Pina estaba bajo arresto domiciliario, por lo que tuvo que solicitar once horas de autorización para celebrar el cumpleaños de la menor.



Natti Natasha sorprendió en redes sociales hace unas semanas cuando mostró sus encuentros con Pina. Según las historias de Instagram de la cantante, todas las noches va a la misma hora a la cárcel. En las fotos se le puede ver formando un corazón con las manos a las afueras del penitenciario.



(Le recomendamos: Shakira: ¿Piqué le fue infiel desde su primer año de relación?).

Raphy Pina en redes sociales

El productor de reggaetón sigue activo con sus cuentas de Instagram. En la mañana de su cumpleaños, envió un mensaje donde aseguró estar orgulloso por la valentía con la que ha asumido esta nueva etapa.



Además, Pina explicó que se encuentra viviendo en condiciones deplorables. Según él, no tiene ventilación ni acceso a agua potable. Se supone que en la prisión donde está puede tener hasta 350 dólares en la comisaría para comprar lo que necesite.



Sin embargo, en la publicación que ya tiene más de 275 mil ‘me gusta’, contó que no le han permitido su uso y no tiene cómo comer comida saludable. Raphy Pina también aprovechó para agradecer a su familia y prometida por su apoyo.



“Hoy cumplo 44 años, lejos de lo que nunca pensé e imaginé celebrarlo y de la manera más inusual del mundo. HOY como acostumbraba a hacer, estaría con mis hijos y mi amada @NattiNatasha, familiares y AMIGOS bien CERCANOS. Hoy solo tengo el mismo UNIFORME de hace 6 días, CERO comisaría para poder consumir alimentos SANOS, CERO agua potable, una celda sin aire y sin luz eléctrica. Aun así, estamos VIVOS” escribió el puertorriqueño en su cuenta de Instagram.

Más noticias

Sandra Barrios, ex de Jessi Uribe, publica fotos con su nuevo amor

'Quiero llorar': Greeicy Rendón tras la primera carcajada de su hijo Kai

Andy Rivera: ¿le compuso una canción a Lina Tejeiro?

Jugadora de voleibol gana 50 veces más en Only Fans que en su carrera

Video: Sebastián Yatra le robó un beso a fanática en pleno concierto