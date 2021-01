Famosa youtuber denunció que fue abusada por otro creador de contenido

En las últimas horas un video causó polémica en el mundo del entretenimiento digital.



Nath Campos, reconocida ‘youtuber’ y pareja de Simón Vargas, el bajista de Morat, denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Rix, otro reconocido influenciador.

Campos contó que, mientras estuvo bajo los efectos del alcohol, Rix se aprovechó de ella.



“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtuber. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas”, explicó.

La ‘youtuber’ dijo que, una vez en el edificio, Rix se ofreció a ayudarla a subir hasta su apartamento teniendo en cuenta las dificultades que en ese momento tenía para coordinar debido a los efectos del alcohol.



Hubo momentos perdidos debido a la ‘laguna mental’, sin embargo, dijo que “recuerdo quitarme el jumper (un enterizo) y meterme a la cama para dormir. Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”.

Mi historia de abuso Mi historia de abuso. El video de Nath Campos.

La mexicana, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en YouTube, afirmó que el único propósito de su video –el cual dura más de 40 minutos– es ayudar a otras mujeres que tengan una historia similar y necesiten una mano y mucho apoyo.



Simón Vargas, bajista de Morat, le escribió a su pareja: “Eres un ejemplo a seguir al hacer esto. Te admiro y te amo”.

Eres un ejemplo a seguir al hacer esto. Te admiro y te amo. https://t.co/jqyJK8nwyB — Simón Vargas (@SimonVargasM) January 22, 2021

Así como Vargas, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para Campos.



Entretanto, la cuenta de Twitter de Rix protegió todas sus publicaciones después de la conmoción causada por el video.



El creador de contenido, también con más de 2 millones de seguidores en YouTube, publicó su último video hace seis meses y ha permanecido con discreta actividad en otras redes como Facebook o Instagram.

