Desde que ‘Pasión de Gavilanes’ llegó a las pantallas de la televisión colombiana en 2003, se volvió un rotundo éxito. Sus protagonistas se convirtieron en todas unas celebridades y ahora deslumbran con sus actuaciones en diferentes producciones internacionales.



Natasha Klauss, quien protagonizó a ‘Sarita Elizondo’ en la telenovela, se ha estado robando las miradas de algunos internautas en las redes sociales, no solo por su participación en la segunda temporada de la cinta, sino porque los ha dejado boquiabiertos por su espectacular cambio de look.

La actriz manifestó que tomó la decisión de hacer un retoque en su apariencia, debido a que toda la vida ha estado sumida en estereotipos que la han agobiado en diversas etapas de su carrera. Así las cosas, ha dejado su pasado atrás y hoy luce un corte de pelo que la hace lucir rejuvenecida.

“Hace muchísimos años llevo poniéndome extensiones tejidas porque ese es uno de mis complejos. Se los expongo sin miedo, como siempre me he manejado. Vamos a ver qué pasa sin estas extensiones que ya estoy cansada”, comentó a sus más de 1.7 millones de seguidores en Instagram.



Ella publicó un video en el salón de belleza dónde le realizan todo el proceso estético. Primero se le ve con su tradicional cabellera negra, luego aplicándose algunos tintes y por último su nuevo corte a la altura de los hombros.



“Cambié de look y con él vienen todos los deseos de vivir sin culpa, sin esperar al que dirán, que el pelo corto en una mujer es arriesgado y estoy en esas en mi vida. Me siento sexy y, sobre todo, quería hacerlo”, comentó en la descripción del video.



Los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar y dejaron sus mensajes halagando el look de la artista, pero sobre todo, felicitándola por haber tomado el riesgo de salir de su zona de confort.



“¿Y lo bien que te queda el pelo corto?”, “Ay qué hermosaaa. Te quedó divino”, “te puedo asegurar que te queda mucho mejor. Más natural”, “te entiendo las extensiones son un dolor de cabeza” y “Amé ese cambio, Natu. Te queda sensacional”. fueron algunas de las reacciones de usuario en redes sociales.



