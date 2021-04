Natasha Klaus, de 'Pasión de gavilanes', se casará por tercera vez

El nombre de Natasha Alejandra Rastapkevicius Arrondo no es tan recordado por los colombianos; sin embargo, si mencionamos a Natasha Klauss a muchos se les viene a la mente un rostro del medio artístico. Se trata de la actriz colombiana conocida por interpretar a Sarita Elizondo en la exitosa telenovela ‘Pasión de Gavilanes’.



(Le puede interesar: ¿Zac Efron se inyectó bótox? Su nueva imagen desató una 'ola' de memes).

La artista, de 45 años, compartió hace cuatro meses con todos sus seguidores la propuesta de matrimonio que le hizo Daniel Gómez, propietario del restaurante-sportbar bogotano ‘La cueva del tigre’, el cual se dedica a compartir la vida del jugador colombiano Radamel Falcao García.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).

​

Aunque la pandemia alejó a muchas personas, a esta pareja los acercó, ya que su amor surgió en medio de la crisis sanitaria.



En la revista de farándula nacional e internacional ‘15 minutos’, la actriz compartió algunos detalles de su bella relación y anunció que ya definieron que la fecha de su matrimonio será en la primer semana de septiembre.



(Lea también: Se vuelve viral por romper estereotipos al no depilarse una pierna).

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



“Me lo imagino (el matrimonio) con pocas personas, sin zapatos, en la arena, relajados como somos. Para ese momento creo que podremos tener unos músicos. Me veo con un vestido blanco, más que por la pureza, porque es un color importante para mí”, aseguró en la entrevista que concedió al medio, con el cuál habló de cómo será esta importante fecha.



En el mismo texto se lee que tomaron la decisión de vivir juntos desde inicios de este mes de abril. No obstante, Gómez habría cambiado de parecer, ya que para él es importante contar con la bendición de Dios para no volver a cometer errores como en sus relaciones anteriores.

Compromisos anteriores

Klauss, de ascendencia lituana y uruguaya, ya se ha casado en dos ocasiones anteriores. En el año 2000 contrajo matrimonio con Víctor Gómez, con quien tuvo a su primera hija llamada Isabel. Su relación duró un año.



En el 2003 se casó de nuevo. Esta vez con el uruguayo Marcelo Greco. La noticia escandalizó a la familia de los novios, debido a que son primos hermanos. La intérprete aclaró que ella y su ex pareja no se criaron juntos, ya que cada uno estuvo en un país diferente y nunca existió una verdadera relación de primos.



La actriz, nacida en Cali y criada en Barranquilla, se separó de Greco en el año 2012. Durante su relación de 9 años tuvieron a Paloma Greco, esto a pesar de los mitos que circulaban sobre los problemas que pueden derivarse de la procreación con familiares cercanos.



(Nota relacionada: ‘Regaño’ de Vanessa de la Torre a Pascual Gaviria por trino futbolero).



Tendencias EL TIEMPO