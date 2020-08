Video muestra cómo arrestan al cantante Natanael Cano en Los Ángeles

Un video compartido en redes sociales dejó ver al cantautor mexicano Natanael Cano y a su hermano esposado y siendo interrogados por la policía.



Rápidamente el video se viralizó y abrió paso a varias teorías de los internautas, quienes aseguraban que los jóvenes habían sido detenidos. No obstante, Cano compartió un video en Instagram cantando con su hermano en un carro horas más tarde.



David Valadez, reportero del programa ‘El gordo y la flaca’, informó en su cuenta de Instagram que el incidente ocurrió debido a que ni Cano ni su hermano estaban usando tapabocas en el aeropuerto de Los Ángeles.



“No siguieron las reglas de las autoridades y fue por ello que les pusieron las esposas”, afirmó Valadez, quien además manifestó que esta escena podría ser algo planeado para promocionar su próxima canción.



Por su parte, la policía manifestó que no se trató de un arresto, "solo se trató de un altercado verbal entre dos partes por no usar el tapabocas correctamente", según relató el medio mexicano 'Fórmula QR'.



Igualmente, el periodista Javier Cerani afirmó en el programa de farándula online ‘Chisme no like’: “Fue un altercado por la mascarilla, la policía los interrogó, no hubo cargos, no hubo denuncias. Simplemente puso orden al caos que estos chicos armaron por una pelea por la mascarilla”.



El artista mexicano regresaba desde Miami, pues había viajado a esta ciudad para la ceremonia de los Premios Juventud, en la que recibió tres premios dentro del género regional.



El joven, de 19 años, es uno de los principales exponentes del ‘corrido tumbado’’, una mezcla entre los corridos mexicanos tradicionales y ritmos urbanos como el trap o el hip hop. Incluso, en el 2019, Cano lanzó una canción con Bad Bunny, la cual acumula más de 31 millones de reproducciones en YouTube.



Según el diario ‘Milenio’, en mayo de este año Cano fue noticia debido a la discusión que tuvo en redes sociales con el cantante Pepe Aguilar, quien en una entrevista con ‘El escorpión dorado’ calificó de ‘pinche’ a los nuevos géneros musicales. En respuesta Cano salió en defensa del ‘corrido tumbado’ y Pepe Aguilar contestó:



“Hay un joven que canta música de esa que dicen de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él. ¡Qué tan poca autoestima debes de tener para que si alguien dice se debe de dejar de hacer música fea, pienses que están hablando de ti, qué autoestima tan bajita”.



