Nataly Umaña ya hace chistes con anillo que le devolvió Alejandro Estrada: 'Melfi lo recogió del piso'

En los últimos días, Nataly Umaña ha sido tendencia a nivel nacional, pues toda Colombia ha sido testigo del amorío entre ella y el panameño Miguel Melfi en ‘La Casa de Los Famosos’. Sin embargo, esto ha generado gran polémica por qué ella estaba casada hace 12 años con el actor Alejandro Estrada.

Este domingo 10 de marzo, Estrada decidió entrar a ‘La Casa’ para enfrentar a su esposa y también para acabar su matrimonio entregándole su anillo.

“Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, antes los ojos de toda Colombia, de todas las personas que puedan estar viendo en este momento. Siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, siempre confié en que podíamos superar cualquier adversidad”, dijo Estrada.

Además, agregó: “Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”.

Luego de que el actor se fue de ‘La Casa’, la actriz habló con sus compañeros de lo que acababa de suceder. Sin embargo, los colombianos han quedado impresionados de que estuviera haciendo chistes de la situación.

Cuando estaban en la cocina, la actriz le comentó a sus compañeros que mientras llevaba el anillo a su habitación este se le calló porque lo tenía en el dedo gordo y, como era de él, le quedaba grande.

En ese momento, Miguel Melfi iba caminando por el mismo lugar y notó cómo algo se cayó y decidió recogerlo, pero luego se dio cuenta de que era el anillo que le había dejado Alejandro Estrada a Nataly.

“Te lo juro yo decía cuáles son las probabilidades, le podría caer a Martha a cualquiera que venía ahí caminado”, aseguró Melfi.

Culotaruto empezó hacer chistes sobre esta situación y comentó, entre risas: “Nataly Umaña se divorcia y se casa inmediatamente con el mismo anillo”.

Por su parte, Karen Sevillano dijo: “ay, no, pero, por Dios, pero no hay vergüenza (…) cójala con su avena no se trata de eso”, haciendo referencia a los chistes que estaban haciendo de volverse a casar.

Este clip se ha vuelto viral en las redes sociales y muchos internautas han mostrado su molestia por qué los famosos se están burlando de esta situación.

“Me da un coraje de verlos como se burlan, ojalá el castigo les llege pronto. Increíble el CINISMO de esos dos, son tal para cual”; “Qué tan ridícula Nataly burlándose del esposo, ella piensa que agarró el cielo con las manos, pero lo que no sabe es que se va a quedar sin el pan y sin el queso”; ¡Por Dios!!! ¿Pero cuál es el chiste? Riéndose con el mozo de que le devolvieron el anillo. Definitivamente, no tiene fin esta mujer”, son algunos de los mensajes más destacados.

