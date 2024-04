Nataly Umaña habla: confesiones, arrepentimientos y deseo por recuperar su matrimonio

Luego del paso de la actriz Nataly Umaña por 'La casa de los famosos Colombia', los televidentes se preguntan sobre el futuro de su relación con Alejandro Estrada. A pesar de su relación de 12 años, la mujer protagonizó un fugaz amorío con el panameño Melfi.

Al convertirse en la sexta eliminada, el pasado 24 de marzo, varias son las entrevistas que han suscitado de su vida y lo que ahora se avecina. En diálogo con la periodista María Camila Díaz, para su canal de YouTube, abrió su corazón y reveló si quiere regresar con el actor de 'Tu voz estéreo'.

Durante la conversación, Nataly Umaña confesó que los primeros días no revisó su celular y prefirió descansar. En el momento que recién dejó el programa de Canal RCN, lo primero que recibió fue asistencia médica de un psicólogo, como se hace con cualquier participante que sale.

En el momento que se hizo el encuentro, Umaña expresó: "Aún no he podido hablar con Alejo, tenemos que hacerlo (...). Espero que hablemos, mirarlo a los ojos, pedirle perdón por haberlo expuesto de la manera en la que lo hice, por no haber pensado en él, uno no daña al que ama, que quiere, al contrario, lo cuida".

La periodista le preguntó que si cree que los colombianos le cobraron su infidelidad, a lo que respondió: "En el momento que me sacan de esa manera, yo creo que sí. Esa doble moral en la que uno vive, eso tan bonito que es juzgar desde aquí, decir yo no lo hubiera hecho así, como que quieren vivir por uno".

Sin embargo, aseguró que ella entiende que esas cosas pasan cuando se expone en un 'reality', al hacer esas acciones, debe asumir las consecuencias y lo más importante son las personas afectadas, como fue Alejandro Estrada.

En medio del diálogo, María Camila Díaz expresó a la actriz del 'Cartel de los sapos' que si no se le pasaba por la cabeza, cuando le daba besos a Melfi, pensar que había varias cámaras.

Umaña aseguró: "Es una cosa loquísima que de verdad no entiende si uno no va y lo vive allá. El tema con las cámaras sabes que están, aprendes a vivir con eso y ser genuino. Es un metaverso, como si fuera parte de un videojuego".

Nataly Umaña confiesa si quiere volver a su relación con Alejandro Estrada y si se arrepiente

Aunque Alejandro ha manifestado que la relación se terminó, la actriz confesó las cosas que de verdad pasan por su corazón. Incluso, si quiere que todo vuelva a estar bien y regresar.

"Me arrepiento de haberlo hecho sufrir, siento que desde muy chiquita he afrontado mis errores, sean buenos o malos, porque yo lo hice. No estuvo bien, lo sé, no fue justo, me dejé llevar de un juego", reveló a Díaz.

La presentadora quiso saber si ella quisiera regresar y seguir adelante o estar con otra persona. "Lo primero quiero saber cómo está, saber que siente, que piensa, dialogar. Ahora te confienzo tengo nervios, como esas mariposas de decir lo voy a ver, es bonito sentir que eso puede pasar", dijo Umaña.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO