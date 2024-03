Nataly Umaña rompe en llanto al hablar de las críticas y cómo afectaron a su mamá

Tras la salida de Nataly Umaña de 'La casa de los famosos', los usuarios en redes sociales y los medios de comunicación han ido a por respuestas. En menos de una semana, la ibaguereña ha sido bombardeada con todo tipo de preguntas sobre su participación en el 'reality', en especial acerca de su relación con Melfi, y lo que ha venido después de su eliminación.

La actriz, muy abierta, se ha mostrado arrepentida por su comportamiento dentro del concurso y ha expresado su intención de hablar con Alejandro Estrada, su exesposo, para pedirle perdón y esclarecer algunas situaciones desencadenadas en medio de su aislamiento. "Cometí un error", dijo recientemente en diálogo con María Camila Díaz.

En esta misma entrevista, Umaña confesó que le afectan las críticas en su contra, a las que ha tildado de "crueles". Con la voz entrecortada, reveló que estos comentarios también han herido a su madre, quien tuvo que dejar su celular a un lado por muchos días para esquivar los ataques que lanzaban en contra de su hija.

"Eso me pone todavía más vulnerable porque digo: 'Listo, si se meten conmigo, yo puedo. Me pongo la coraza, salgo', pero claro, la gente que me quiere y está alrededor, no lo puedo manejar", señaló la exparticipante de 'La casa de los famosos'.

"Lo hice y tengo que atenerme a las consecuencias", añadió la actriz, visiblemente afectada.

Nataly Umaña se convirtió en la sexta eliminada de 'La casa de los famosos' el pasado 24 de marzo tras obtener una baja puntuación por parte del público. Luego de la rueda de medios, volvió al hogar que comparte con Alejandro Estrada. Así lo dejó ver la ibaguereña en unas historias que subió a su cuenta de Instagram hace unos días.

Entre sus planes, según contó en el 'after show', tiene hablar con la mamá de Melfi, con quien sostuvo un polémico romance en el 'reality'. "Me encantaría tener una conversación con Annie", afirmó.

"Quiero que sepa que respeto mucho a su hijo y lo admiro por la persona que es. A pesar de todo lo que ha sucedido, deseo que encuentre la felicidad y el éxito en todo lo que emprenda", aseguró Umaña.

Melfi aún se encuentra en competencia. Sin embargo, su estadía en 'La casa de los famosos' podría tener los días contados, teniendo en cuenta que se encuentra en riesgo de eliminación esta semana y que, en la gala pasada, le seguía en minoría de votos a Nataly. Este domingo se definirá el séptimo famosos que abandona el concurso.

Más noticias en EL TIEMPO

VALERIA CASTRO VALENCIA

ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO