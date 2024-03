Nataly Umaña reaccionó tras visita de Alejandro Estrada: ‘Tengo derecho a vivir’

Este domingo 10 de marzo se vivió uno de los momentos más tensionantes de ‘La casa de los famosos’, Alejandro Estrada entró al lugar donde se está realizando la grabación del reality show y encaró a Nataly Umaña, quien hasta hoy fue su esposa.

En las últimas semanas, Nataly Umaña entabló una relación sentimental con su compañero de juego Miguel Melfi, los participantes de ‘La casa de los famosos’ protagonizaron varios momentos de pasión.

En medio de la dinámica de ‘Congelados’, ‘El jefe’ le dio la oportunidad de terminar su matrimonio, debido a las actuaciones de su hasta hoy esposa. Con los 19 participantes ‘congelados’, Alejandro Estrada ingresó y encaró a Nataly Umaña, le entregó su anillo de matrimonio y le dio fin a una relación de 12 años.

La inesperada entrada de Alejandro Estrada fue un momento muy tensionante y dejó ver la decepción que sintió con el actuar de su hasta hoy ‘compañera de vida’.

"Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, antes los ojos de toda Colombia, de todas las personas que puedan estar viendo en este momento. Siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, siempre confié en que podíamos superar cualquier adversidad", dijo Alejandro Estrada, quien fue contundente y le entregó su anillo de matrimonio.

“Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, puntualizó Estrada.

Tras las palabras de Alejandro Estrada y sin poder hablar o moverse, Nataly Umaña reunió a sus compañeros para ‘explicarles’ porque no había hablado de su esposo en el concurso.

“Antes como que no quería hablar de Alejandro porque sentía que no, no, no debía. Para nadie es un secreto. Es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel, más leal. Si existen 12 años en donde es literal. Bueno, los dos primeros meses no contaron por qué ni sabíamos cuándo nos íbamos a tomar de en serio, pero de resto es un hombre que yo no puedo decir absolutamente nada. Es un caballerazo. Con el tiempo nos llevamos tan bien”, dijo Umaña entre lágrimas.

Nataly Umaña se expresa después de la visita de Alejandro Estrada#LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLFCOL pic.twitter.com/gOXIQDvnmQ — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 11, 2024

“Desde hace unos años para acá, estoy con mi mejor amigo, y ya se empieza a perder un montón de cosas que fue lo que me dijo ahí. Como que nunca pensé que lo fueras a decir aquí, porque yo soy la mujer más reservada del mundo. O sea, esto ni siquiera lo hablaba con mi mejor amiga ni con mis amigos cercanos. Esto lo sabía mi mamá, mi papá”, agregó Umaña.

Yo tengo derecho a vivir y él tiene derecho a ser feliz.

“El man se merece ser feliz, y yo merezco ser feliz. Y vi aquí, cuando llegué, como una realidad, como reencontrarme conmigo, que eso sí se los he dicho mil veces, como, marica, me puedo volver a reír, no porque él no me haga reír, sino porque yo ya iba perdiendo esa esencia, no por él, por mí. Volver a reencontrarme con esa niña interior que perdí hace mucho”.

“La mujer que vaya a estar con él, se lleva al mejor hombre que puede existir. Y, afortunadamente, ya lo nuestro se acabó y se ha convertido en eso, en ser los mejores parceros. Y yo tengo derecho a vivir y él tiene derecho a ser feliz”.

Más noticias en EL TIEMPO