Video: mamá de Melfi ignora por completo a Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’

La primera persona que Anasiris vio al ingresar a la casa fue a la actriz, quien estaba jugando con Poll y Menta; la mujer ignoró por completo a Nataly y pocos segundos después se supo que era porque no aprobaba el amorío de su hijo con ella.

“Mírame a los ojos, tú sabes que te quiero y te amo… Sé que es difícil pero tienes que discernir entre lo real y lo irreal, y eso es irreal, eso no es verdad. Hay una vida que te espera afuera, hay gente que te ama afuera y eso sí es real, tienes que discernir entre lo bueno y yo malo y esto que está pasando no es bueno”, dijo la madre de Melfi.

Nataly Umaña es ignorada por mamá de Melfi

La incomodidad que se generó, le recordó a muchos televidentes la visita de Alejandro Estrada el domingo, cuando decidió terminar su relación con la ibaguereña, por causa de su cercanía con Miguel.

Asimismo, no pasó desapercibido que la familia de Melfi no considera a Umaña como una buena candidata para ser pareja del joven, de 26 años, y no dudaron en dejar comentarios en las redes sociales en los que expresaban que ojalá el hombre le haga caso a su madre y se aleje de la colombiana.

La mamá de Melfi cuando pasó por al lado de Nataly

Nataly donde se va a meter? No le cae bien ni a Colombia, ni a los suegros, ni a Panama.



#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/ByJhjWxHLx — Martha stan account. (@commentsLCDLF) March 14, 2024

Cabe mencionar que, minutos más tarde, en la nominación cara a cara, Julián Trujillo, siendo el líder de la semana, nombró al cantante y a la actriz como sus sentenciados para salir del programa.

Igualmente, Nataly y Melfi se sentaron a hablar de la visita de Anasiris Vásquez una vez el programa en ‘RCN’ terminó y Miguel le dio a entender a la famosa que, estaría considerando el consejo de su mamá.

