Nataly Umaña habla sobre expulsión de Nanis Ochoa: 'No duró ni 24 horas'

La participación de Nanis Ochoa fue por un periodo corto. Ella se había convertido en la tercera participante en ingresar a 'La casa de los famosos Colombia'. Sin embargo, un error le constó su participación y solo pudo ser parte del 'reality' durante un día.

La primera y última sanción de la empresaria quedó expuesta en la emisión del sábado 6 de abril. Cuando apenas llevaba solo 24 horas dentro del programa, pasó algo que cambió las reglas en el juego: fue sancionada por el 'jefe'.

En el medio de una reunión, se conoció que la participante había cometido una falta grave. Nanis Ochoa reveló información sobre el mundo exterior a sus compañeros y amigos, lo que causó su eliminación de inmediato. La decisión dejó el camino libre para que dos nuevos participantes entraran, cuado ya solo quedaba cupo para uno.

Los televidentes eligieron a Tania Valencia, una modelo colombiana conocida por su participación en 'Survivor, la isla de los famosos', y Sebastián González, un actor caleño, quien residió en México y participó en 'La rosa de Guadalupe'.

Nataly Umaña habló de la salida de Nanis Ochoa

En medio del revuelo que provocó la expulsión de Ochoa, la sexta eliminada del programa, Nataly Umaña, quien durante semanas fue tendencia por su amorío con el panameño Miguel Melfi, mientras estaba en una relación con Alejandro Estrada, habló sobre la situación y la decisión del 'jefe'.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, reveló que todavía sigue muy pendiente de lo que pasa en el programa del Canal RCN. "Me bombardearon con mensajes, contándome lo que pasó en la casa, me da mucha tristeza por esa participante", admitió.

La actriz aseguró que se notaba las ganas y sueños que tenía por llegar a la final, aunque no hubiese sido así. "No duró ni 24 horas, creo que lo que habló fue sobre todo lo que pasó conmigo allá adentro y no sé cuantas cosas más, porque me mandaron video", dijo Umaña.

Ella expresó sentir solidaridad e hizo un llamado a la gente para que no la juzguen: "No la recriminen, errar es de humanos, no fue prudente, no cumplió con lo que sabía. Pero bueno, eso no la hace mala, son experiencias de las que uno aprende".

Uno de los recientes proyectos de Nanis Ochoa fue ser parte de las pantallas de Canal 1, al ser una de las presentadoras del programa de entretenimiento 'Lo sé todo'. A mediados de enero, confirmó su salida: " “Me voy, porque tengo un sueño, y es hace un tiempo de irme para México, he querido experimentar y tocar puertas allá, ustedes saben que yo soy actriz y actuar es mi pasión”.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO