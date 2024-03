Nataly Umaña, decepcionada de Melfi: ‘Me hiciste quedar como una estúpida’

En los últimos días, en 'La Casa de los Famosos Colombia' se ha evidenciado que el amorío entre Nataly Umaña y Miguel Melfi podría llegar a su fin. La polémica relación viene de bajada desde la visita de Alejandro Estrada, exesposo de la actriz, y Anasiris Vásquez, la madre del panameño, pues ambos les hicieron saber que no estaba bien lo estaban haciendo, pues al inicio de su relación Umaña estaba casada.

Después de estas visitas los famosos decidieron mantenerse alejados durante un tiempo, sin embargo, de vez en cuando se les veía muy juntos, incluso, sus compañeros los observaron nuevamente juntos en una cama, mientras se tapaban con una cobija, hecho en que Karen Sevillano, La Segura y Pantera afirmaron que la pareja estaba “haciendo cositas”.

Ahora bien, esta semana el cantante le pidió a la actriz que dejaran su relación como amigos, pues él no quería ser reconocido solo por tener un amorío en la casa, sino por lo que realmente es él.

“Tú siempre me dices que uno siempre tiene que ser congruente con lo que uno dice y quiere, y si yo dije que no quería seguir haciendo esto así, porque nosotros no vinimos aquí a buscar pareja (…) Yo también me disfruto mucho esto, me encanta, pero no es el contexto (…) yo no quiero estar dentro de la casa en ese modo como de parejita”, le dijo Melfi a Umaña.

Estas palabras molestaron bastante a la actriz, quien expresó sentirse decepcionada por su actitud, pues al parecer ella esperaba que siguieran como estaban u oficializaran su relación, mientras que él no.

“Entonces ¿por respeto a mí misma yo debería mejor volver a lo de un comienzo? (…) que no había pasado nada entre los dos y ser amigos y ya (…) o sea lo único que hice fue quedar como una estúpida, gracias. Me decepcionas”, finalizó Umaña.

Luego de esta conversación, se les ha visto cada vez más alejados, lo que podría significar que su relación ya llegó al final.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

