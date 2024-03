Nataly Umaña critica el título del álbum de Shakira: 'Las mujeres todavía lloramos'

El tiempo que pasó Nataly Umaña dentro de 'La casa de los famosos' fue un periodo de reflexión en su vida. Su estadía allí estuvo marcada por la polémica relación que protagonizó junto con el panameño Miguel Melfi. La actriz estaba con Alejandro Estrada, quien en un capítulo decidió poner fin a su relación de 12 años y entregó el anillo de bodas. . Su estadía allí estuvo marcada por la polémica relación que protagonizó junto con el panameño Miguel Melfi. La actriz estaba con Alejandro Estrada, quien en un capítulo decidió poner fin a su relación de 12 años y entregó el anillo de bodas.

El pasado domingo 24 de marzo, la ibaguereña se encontraba en su segunda nominación en el programa 'La casa de los famosos Colombia', luego de que el quinto eliminado, José Miel, la dejó como la primera famosa que entró a la placa de esa semana para ser votada por los televidentes.

Sin embargo, la mujer fue la última y debió abandonar el 'reality'. Desde su salida, al mundo real, varios son las entrevistas que le han realizado sobre qué viene en su vida y qué pasará con Estrada.

Nataly Umaña crítico el álbum de Shakira

Shakira no para de sorprender a sus fanáticos y de trabajar. A inicios sorprendió a todos con su nuevo álbum: 'Las mujeres ya no lloran', un trabajo que reunió varias composiciones con artistas de talla internacional y sería el capítulo final para terminar con su tormentosa y mediática separación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Con la revelación y videos de varios de sus títulos nuevos, es inevitable no emocionarse. Sin embargo, ese sentimiento no es el mismo que comparte Nataly Umaña, quien no se sintió identificada con la afirmación principal del nombre de su trabajo discográfico.

Durante el año pasado, la frase "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", se convirtió en un mensaje poderoso de catarsis y transformación. Su mensaje era claro: a diferencia de sentirse mal, porque no coger ese dolor y convertirlo en algo mejor.

Pero la actriz de 'El cartel de los sapos' contradijo a la barranquillera y no está de acuerdo con el nombre del título de su álbum. Su opinión la dio a conocer durante una entrevista con el periodista Carlos Claro, para el Canal RCN.

El entrevistador le preguntó que haría después de la casa de los famosos y la relación con la canción de Shakira: "Yo creo que ojalá vengan cosas maravillosas, trabajar en novelas, con redes y con marcas".

"Yo creo que el tema de 'Las mujeres ya no lloran' es relativo, porque yo pienso que también llorar es válido, arrepentirse. En mi caso con Alejito, ojalá tenga la oportunidad de verlo pronto a los ojos y pedirle perdón", expresó Umaña respecto a la frase.

