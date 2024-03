Nataly Umaña busca un espacio para hablar con la mamá de Melfi: ¿qué quiere transmitir?

En la noche del domingo 24 de marzo, terminó el paso de Nataly Umaña en 'La casa de los famosos Colombia'. En una segunda oportunidad, la ibaguereña no fue salvada por los televidentes y quedó de última en la votación con un resultado del 11,10 por ciento.

Lo que inició como una “aventura” por parte de Nataly Umaña y Miguel Melfi, se desmoronó en las últimas semanas. El declive de su relación se dio cuando la actriz recibió la visita de Alejandro Estrada, con quien estaba casada. Él decidió confrontarla y le dejó claro que todo acabo.

Después, la llegada de la mamá de Miguel Melfi, Anasiris Vásquez, cambió aún más las cosas. La mujer habló con el panameño y expresó no estar de acuerdo con sus decisiones: “Hijo, yo sé que el encierro es difícil, y uno puede llegar a ser vulnerable, pero yo busco y no puedo entender ni aceptar lo que está pasando. Tú tienes que discernir entre lo que es real y no".

Desde ese momento, a los dos se les vio ir y venir en repetidas ocasiones. La situación se hizo complicada que la actriz del 'Cartel de los sapos' comentó: "Me gustó, incluso era él más intenso de lo que yo era. Caigo en el romanticismo, en el jueguito, el besito. Llega la mamá y como niño de casa toma muy en cuenta su opinión y simplemente piensa por él”.

Nataly Umaña busca hablar con la mamá de Melfi

Durante el 'After Show', Umaña habló sobre varias cosas que pasaron durante su paso por el formato de Canal RCN. Lina Tejeiro y Roberto Velásquez le preguntaron por la madre del joven, de 27 años.

La ibaguereña decidió responder y confesó que le encantaría hablar con Anasiris Vásquez. Esto porque no pudo tener la posibilidad de entablar una conversación con ella por su aparición en la dinámica de 'congelados', que no permite que nadie se mueva.

"Me encantaría tener una conversación con Annie", fue lo primero que expresó.

Ella aseguró que sus vidas se cruzaron en un momento muy difícil y no tuvieron la oportunidad de conocerse en las mejores circunstancias.

"Quiero que sepa que respeto mucho a su hijo y lo admiro por la persona que es. A pesar de todo lo que ha sucedido, deseo que encuentre la felicidad y el éxito en todo lo que emprenda", aseguró Umaña.

"Creo que compartimos el deseo de ver a nuestros seres queridos prosperar y, en ese sentido, siempre le desearé lo mejor a Miguel como usted, como madre", aseguró.

¿Nataly Umaña regresaría al programa?

Con la salida del actor Sebastián Gutiérrez, por recomendaciones del equipo de psicología del programa, muchos empezaron a especular sobre qué pasaría con ese puesto vacío. La eliminación de la actriz aumentó los rumores de un posible regreso.

Sin embargo, lo único que confirmó el canal es que, a partir del 1 de marzo, llegarán nuevos competidores para unirse a los 15 famosos que aún se mantienen. Igual, en la conversación en Vix, expresó sobre los cambios: "Yo creería que entra Alejandro Estrada, tienen que meterlo ahí. Voten por Alejandro".

