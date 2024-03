Nataly Umaña, arrepentida: 'Quiero ver a Alejandro a los ojos y decirle que lo siento'

Nataly Umaña se convirtió hace una semana en la sexta eliminada de 'La casa de los famosos Colombia', pero su nombre aún sigue resonando fuerte en las redes sociales y los medios de comunicación.

Tras su salida del concurso de RCN, el foco está puesto en su vida personal, especialmente en su matrimonio con Alejandro Estrada, el cual terminó en medio de las miradas indiscretas de sus compañeros y de decenas de cámaras que transmitían para la televisión nacional.

'Según yo, yo no estaba haciendo las cosas'

En diálogo este fin de semana con 'La W', Umaña abrió su corazón y contó detalles de su paso por el concurso, su relación con Estrada y sus planes a futuros, entre los que se encuentran tener una conversación con su expareja.

"Somos amigos. Para mí Alejo siempre fue mi mejor parcero, es con el que yo gastaba mi tiempo todo el día. Los planes siempre con él, los viajes siempre con él (...) Pasé por encima de él, de sus sentimientos. No fue el tiempo, el momento, el lugar. Aproveho para pedir perdón y me equivoqué, claramente. No podía hacerle daño a alguien tan importante", dijo inicialmente la también modelo colombiana.

Umaña señaló que, pese a que no fuera la manera correcta de dar por finalizado su matrimonio, sus comportamientos estuvieron influenciados por la realidad en la que se sumergió. "Es un mundo, realmente es un metaverso. Es una vida paralela, yo realmente sentía que estaba metida en un juego", comentó respecto a su participación en el 'reality'.

La actriz también se refirió a uno de los momentos más tensionantes que se vivieron dentro de 'La casa de los famosos': la entrada de Alejandro Estrada, quien la cuestionó por el romance que sostenía con Miguel Melfi dentro del concurso.

Al respecto, la modelo confesó que ella deseaba, en ese momento, hablar con su esposo: "Según yo, yo no estaba haciendo las cosas. Yo dije: 'Él está comprendiéndome'. Veníamos un momento muy álgido de nuestra relación".

'Quiero ver a Alejandro a los ojos y decirle que lo siento'

En medio de la conversación con 'La W', Nataly Umaña compartió lo que viene ahora con Alejandro Estrada, con quien, según ella, no ha podido tener la conversación que tanto desea.

"Quiero ver a Alejandro a los ojos, si tengo la oportunidad porque no he podido hablar con nadie aún. Tenemos muchas conversaciones pendientes. Verlo y decirle con mi corazón que lo siento, perdón por no haber pensando en él", aclaró.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' volvió al hogar que comparte con el actor tras salir del concurso y fue recibida por sus mascotas. Durante estos días, ha estado dando varias entrevistas y refiriéndose a cómo las críticas no solo la han afectado a ella, sino también a su madre.

"Mientras muchos 'santos' se preocupan por mi vida y mi futuro, yo estoy en modo relaxxx, dejando que todo fluya", escribió la actriz en una historia en la red social, en la que se le puede ver, como ella misma afirma, relajada, tranquila y pasando tiempo consigo misma.

VALERIA CASTRO VALENCIA

ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO