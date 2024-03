Nataly le dice a Melfi: 'Me gustas y no tienes la culpa' tras separación con Alejandro

Luego de vivir momentos tensionantes tras la ruptura de Alejandro Estrada y Nataly Umaña en el reality 'La casa de los famosos', la actriz habló con 'Melfi' y le dijo lo que sentía por él, minutos después de dar fin a su relación de 12 años.

El momento fue captado por una de las cámaras que se encuentran al interior de la casa donde se hospedan estos famosos, allí se ve a Melfi y a Nataly teniendo una conversación.

La pareja inició su relación en 2012. Foto:Captura de pantalla video RCN TV Compartir

"¿Cómo te sientes? Dime la verdad", le preguntó la actriz al hombre de 24 años. "Obviamente, ahorita, en este momento, me siento mal estando aquí dentro. Uno no piensa, fui egoísta, no pensé en que también le estábamos haciendo daño a la persona con la que tú estabas", responde Melfi.

Continuando con esta conversación, Nataly dice que espera que Alejandro Estrada sea muy feliz y que ella también tiene derecho a "ser feliz y los dos tenemos derecho a ser felices. Yo nunca planeé venir a esta casa y ponerle punto a la relación".

Umaña agrega que: "El punto no fue Melfi, o sea, sí es la embarrada que me hayas gustado. Y ya no tengo que pedir perdón por eso, pero como que hizo 'match', como la sensación, la casa, el juego y dijo 'ah bueno'", puntualizó.

En el video se observa a Melfi haciendo algunas caras de vergüenza y riéndose de la confesión que le está haciendo Nataly.

Al finalizar el clip, reitera que espera que Alejandro Estrada sea muy feliz y le dice a Melfi: "Tú no tienes la culpa". Se espera que esta noche se revelen los nuevos participantes de 'La casa de los famosos', que llenarán de sorpresas a los televidentes.

