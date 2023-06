Una “octomamá”, así es como se define Nadya Suleman en su cuenta de Instagram con más de 250 mil seguidores. La mujer, nacida en Estados Unidos, se autoproclamó de este modo luego de dar a luz a octillizos hace más de una década.

El mundo entero posó la mirada sobre Suleman el 26 de enero de 2009, cuando dio a luz a ocho “bebés milagros” (como fueron llamados tras sobrevivir al parto, considerado de alto riesgo).

Nadya nació en Fullerton, California, en 1975. Aunque fue hija única de un agente inmobiliario y una maestra de secundaria, entre sus anhelos siempre estuvo tener hermanos. Como este sueño nunca se hizo realidad, decidió comenzar ella misma su familia numerosa.



“Ese siempre fue un sueño mío, tener una familia numerosa. Solo anhelaba conexiones y apegos con otras personas que realmente me faltaban, creo, mientras crecía”, señaló la mujer en diálogo con ‘NBC News’.



Con este objetivo en mente, Suleman contrajo matrimonio a la edad de 21 años y comenzó a intentar quedar embarazada, pero no tuvo éxito a causa de fibromas en su útero y lesiones en las trompas de Falopio. Fue en ese momento, cuando la esperanza se encontraba casi perdida, que vio una luz en la fecundación in vitro.

El costo de esta técnica de reproducción la obligó a hacer turnos dobles de trabajo en un hospital psiquiátrico. Con el dinero que recolectó, le alcanzó para realizarse no solo una, sino varias fertilizaciones in vitro.



A diferencia de lo que muchos podrían pensar, el donante no fue su esposo, del que se separó después sufrir un momento emocional complejo, sino un amigo que estuvo interesado en ayudarla a cumplir su meta.



A la edad de 25 años, se convirtió en madre por primera vez. Tras el nacimiento de su primer hijo, llamado Matías, vinieron cinco más: Ameerah, Calyssa, Elijah, Caleb, Joshua y Aidan, quienes estuvieron antes de la llegada de los octillizos.



En total, fueron seis niños en cinco años y medio.

La 'octomamá'

Para el año 2008, Nadya y sus hijos sobrevivían con préstamos por discapacidad (a raíz de un accidente laboral que tuvo) y para estudiantes, según relató a ‘NBC News’.



En medio de ese apretado panorama económico, la mujer aprovechó los embriones congelados que habían quedado de su último tratamiento y se sometió a una nueva fecundación in vitro con Michael Kamrav, el médico que desde el inicio se encargó de los procedimientos.

Aunque Suleman señaló que el doctor había sido muy profesional, la ética del especialista fue ampliamente cuestionada por medios de comunicación y expertos del gremio, quienes contradijeron su decisión de implantar seis embriones, en vez de dos o tres, que es la cantidad que se recomienda para mujeres con la edad que tenía Nadya.

Gracias a la técnica de reproducción, la mujer no sumó un hijo a su familia, sino ocho en total (el último resultó toda una sorpresa). En vista de que el flujo hacia la placenta no estaba corriendo, los doctores tuvieron que acelerar el parto para llevarlo a cabo en la semana 30.



“Lo tenían todo preparado. Y todo A, B, C, D, E, F, G. Coordinado por colores. Y tenían diferentes terapeutas respiratorios listos. Y enfermeras listas. Había unos 46 o así en la sala de parto”, relató Suleman a ‘NBC News’.



Contra todo pronóstico, Nadya se convirtió en la mamá de ocho bebés, que fueron llamados por los habitantes de California como “un milagro” y sobre los cuales se cernió toda la atención pública.

La decisión de Suleman no estuvo exenta de críticas, ni lo sigue estando. Una vez la noticia le dio la vuelta al mundo, la mujer estadounidense fue tildada de “egoísta”, “irresponsable” e "interesada”, hasta por los medios de comunicación internacionales, madres, doctores y comunidad en general.



Pese a las críticas, Nadya posa su frente en alto y se enorgullece de ser la líder de una familia numerosa. “Yo, nunca en mis mejores sueños, imaginé que sería tan grande”, puntualizó.

Así vive Nadya Suleman actualmente

La atención que se volcó sobre Nadya, quien pasó a llamarse Natalie después, no fue precisamente positiva. La mujer fue acusada de fraude por asistencia social al no informar del ingreso de 30,000 dólares provenientes de los beneficios de la asistencia pública que se le brindaron.



Suleman, además, desató polémica unos años atrás al convertirse en actriz de contenido para adultos. Valiéndose de su estatus de “celebridad”, Natalie comenzó a realizar videos sexuales y sesiones de foto desnudas, de acuerdo con ‘People’.

“Estaba violando mis límites y mi sistema de valores y yo mismo. No pensé en eso en ese momento porque estaba en modo de supervivencia y estaba haciendo todo lo posible para mantener a mis hijos”, dijo la madre de octillizos a la revista mencionada anteriormente cuando le preguntaron por el tema”.



Antes de eso, Natalie había hecho aparición en la televisión estadounidense de la mano del programa de ITV ‘Single Mum On Benefits’.



Para 2016, Suleman consiguió su primer trabajo en 16 años, laborando un día a la semana como mecánica en un garaje local, informó ‘The Sun’. Sumado a lo anterior, trabajaba tiempo parcial como cuidadora para poder hacerse cargo de sus 14 hijos.



A pesar del rechazo que vivió, la mujer creó una cuenta de Instagram para documentar su vida como “octomamá”. Es, a través de este medio digital, que las personas han podido mantenerse actualizadas con su caso. Según ‘People’, Natalie considera a la maternidad, su trabajo y a sus hijos, su vida entera.

El 26 de enero de 2023, los octillizos cumplieron 14 años. Como ya es costumbre, les dedicó un extenso mensaje en redes sociales.



“¡Feliz 14 cumpleaños a Noé, Maliyah, Isaías, Jeremiah, Nariyah, Josiah, Jonah y Makai! Son algunos de los seres humanos más cariñosos, reflexivos, concienzudos y humildes que he conocido”, inició diciendo Suleman en la publicación.



Y añadió: “Las luchas que hemos sufrido a lo largo de los años, han fortalecido nuestras conexiones unos con otros. Al enfrentar nuevos retos en los próximos años, espero que sigamos creciendo como familia. Soy bendecida sin medida por ser su madre”.

¿Cómo crió Natalie a 14 hijos?

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO