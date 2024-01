Natalia Sanint mostró cuánto peso ha perdido tras cirugía que se realizó

Natalia Sanint, ex participante del Reality 'MasterChef Celebrity', en las últimas horas ha sorprendido a sus seguidores al mostrarles cuanto peso ha perdido tras someterse, el pasado 30 de septiembre, a una cirugía de perdida de peso.



Vale la pena mencionar que la locutora con su humor y su forma de ser logró destacar en el programa de cocina y se robó el corazón de los televidentes del reality. Esto le ayudó acumular varios seguidores en las redes sociales, los cuales la apoyando y están siempre pendientes de ella.

Sanint suele ser muy transparente con sus seguidores y hace meses les comentó que tomó la decisión de someterse a una cirugía de perdida de peso para cuidar su salud y también la de su familia, pues su hija de 7 años fue su mayor motivación para someterse al procedimiento.



Según las publicaciones del Dr Andrés Felipe Salazar, la famosa se realizó una cirugía de manga gastrica. Según 'Mayo Clinic', en este procedimiento quirúrgico se extirpa un 80 % del estómago y la limitación del tamaño del estómago restringe la cantidad de alimentos que se pueden consumir.



Sanint, en otra publicación, compartió que antes de su cirugía pesaba 94 kilos y tenía varios dolores en su cuerpo. Pero ahora pesa 72 kilos, duerme mejor y come mejor. Sin embargo, reveló que le faltan pocos kilos para llegar a su peso ideal, que es de 68 kilos, y que ha sido una de las mejores decisiones de su vida.

La publicación llamó la atención de sus seguidores y no tardo en llenarse de reacciones, los cuales aplaudieron su compromiso y elogiaron su nuevo físico.



"Muyyy bien la verdad si es un poco de difícil el proceso, pero te irá muy bien. Yo hace un año tuve mi cirugía y estoy feliz con los resultados"; "Es la mejor decisión que puede tomar uno. Yo me la hice hace 6 meses y estoy extremadamente feliz. Te felicito, vas a quedar más bella de lo que ya eres", se lee en los comentarios de la publicación.

