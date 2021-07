Natalia Reyes comparte enternecedoras fotografías de su embarazo

Miles de televidentes todavía recuerdan a la actriz bogotana Natalia Reyes por su participación, cuando apenas tenía 16 años, en la serie colombiana ‘Pandillas, guerra y paz’, transmitida en el ‘Canal RCN’.



(Lea también: Cristina Hurtado fue diagnosticada con covid-19 en pleno embarazo).

Inmortalizando estas nuevas curvas… aceptando con todo el amor y honrando cada cambio de este maravilloso cuerpo que me permite gestar una nueva vida, el proceso más mágico que haya presenciado FACEBOOK

TWITTER

Su papel al interpretar a ‘María Fernanda’, en el año 2003, en dicha producción, le abrió puertas en el mundo audiovisual para que luego fuese la presentadora del programa infantil ‘Club 10’, de ‘Caracol Televisión’.



18 años han pasado desde aquel momento y la carrera artística de esta actriz colombiana ha crecido a pasos agigantados, llegando incluso a participar en grandes y exitosas producciones de Hollywood como ‘Terminator: Dark Fate’, en el 2019.



Sin embargo, la más emocionante noticia que ha compartido con sus seguidores recientemente ha sido que se encuentra en embarazo en compañía de su esposo, el empresario alemán Juan Pedro San Segundo.



(Nota relacionada: Carmen Villalobos responde a seguidor que la llamó ‘vieja’).



A través de su cuenta oficial de Instagram compartió algunas exclusivas fotografías, en las cuales se le ve posando en ropa interior, con una camisa holgada, y exhibiendo con amor su barriguita que cada día crece más.



“Inmortalizando estas nuevas curvas… aceptando con todo el amor y honrando cada cambio de este maravilloso cuerpo que me permite gestar una nueva vida, el proceso más mágico que haya presenciado”, escribió en la descripción.

Sus seguidores y fanáticos no se demoraron en escribir diferentes comentarios, en los cuales mencionan que luce tan radiante como siempre y añoran que el final de su embarazo se desarrolle sin ningún contratiempo.



Esta no es la única vez que la actriz, de 34 años, comparte enternecedores mensajes, en los cuales hace referencia a la alegría que le genera el ser madre por primera vez:



“No puedo sentirme más afortunada. Un embarazo es una experiencia realmente alucinante, transformadora. No paro de sorprenderme con lo mágico, perfecto y sabio que es el cuerpo humano. Hay muchas maneras de vivir la maternidad, todas válidas, ninguna perfecta, pero hoy más que nunca valoro el poder vivir este proceso acompañada”, publicó a mediados de julio.

(Le puede interesar: Martha Liliana Ruíz detalló cómo va su cáncer bucal).



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

'Sufría en la televisión': Milena López se acomplejaba por su estatura

Exparticipante de ‘La Voz Teens’ reveló que es alcohólica en recuperación