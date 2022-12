Natalia Reyes es una de las actrices más consolidadas del país en la industria cinematográfica internacional. Su participación en la sexta entrega ‘Terminator: dark fate’, en 2019, fue uno de los momentos más ilustres de su carrera, convirtiéndose en todo un referente de la actuación en Hollywood.



En las últimas horas se ha convertido en el foco de las críticas, tras haber realizado un polémico trino al término de la final del Mundial de Qatar, que dejó a la Argentina con su tercer título orbital luego de vencer a Francia desde el cobro del punto penal.

La bogotana se quiso sumar a la oleada de fotografías y comentarios que se estaban compartiendo en las redes sociales para dejar clara su posición sobre el equipo dirigido por Didier Deschamps.



No obstante, su opinión no tuvo la acogida esperada y cientos de internautas la empezaron a tildar de racista y xenófoba por expresar que “había perdido África”, haciendo referencia al gran número de jugadores del seleccionado galo que tienen raíces o nacimientos en antiguas colonias europeas.



En consecuencia algunos de sus más de 173 mil seguidores en Twitter le respondieron: “Ese tipo de comentarios son racistas”; “¿por qué ese comentario, odio, racismo, resentimiento?”; “que desafortunado comentario; que no se note el racismo”; “¿por qué les molesta tanto la raza negra? y “No le veo nada de malo que esos jugadores tengan raíces africanas”, fueron algunas interacciones.



El trino ya alcanzó los 20 mil "Me gusta", los 2 mil retuits y cerca de dos mil comentarios.



Perdió África 🇫🇷 — Natalia Reyes (@nataliareyesg) December 18, 2022

