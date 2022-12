Natalia Ramírez es reconocida por interpretar a 'Marcela' en la novela 'Betty la fea'. En días pasados esta actriz colombiana compartió mediante sus redes sociales un inconveniente que tuvo con la aerolínea Avianca.

Según narró Ramírez en sus redes sociales, una información errada en el pago de su equipaje habría comenzado la disputa.



Cuando la actriz se disponía a abortar el avión junto a su esposo con destino a Colombia, le informaron que tenía que pagar 90 dólares (428.783 pesos colombianos) para poder subir sus maletas, situación que no fue informada al momento de comprar sus tiquetes.



“Me dicen ‘como usted tiene categoría silver no tiene que pagar maleta, no tiene que pagar los 36 dólares, nada’”, mencionó.



Pero este no fue el único obstáculo que tuvo que sortear Natalia Ramírez. Minutos más tarde, reapareció en sus historias y comentó que, a pesar de que su esposo se encontraba en el mismo vuelo, la aerolínea los había puesto en un grupo distinto de abordaje.



"No me están dejando viajar ni a mí ni a mi marido. Simplemente, porque mi marido llegó a la puerta, él es de otro grupo, y le dijo al muchacho ‘detente, no me toques’. Se armó el caos y dijeron que no estábamos listos para viajar. Esto es de locos", mencionó.



La actriz explicó que la discusión con los empleados se dio porque su esposo había quedado cinco personas más atrás en la fila de abordaje y se acercó a ella para decirle algo. Allí, según narra, uno de los empleados de la aerolínea lo empujó para que regresara a su lugar.



"Pedimos los videos de seguridad del aeropuerto para poder tener la versión de lo que pasó. Estas cosas no pueden pasar", narró



Finalmente, la actriz contó que tuvieron que comprar nuevos tiquetes y que gastaron aproximadamente cinco millones de pesos para poder llegar a Colombia y pasar las festividades con su familia.



“Esto ha sido una odisea, pero ya estoy en casa de mis papás, gracias a Dios”, señaló la actriz en su última publicación en Instagram. “Avianca sigue siendo un horror, qué pesar, porque además uno se sentía orgulloso de decir que era la aerolínea de Colombia ... ya no”.

Esta es la tarifa que debo comprar en @Avianca para ver a mi familia. OJO solo un trayecto de San Juan a Bogotá para nosotros dos. Que frustración @AviancaEscucha @Supertransporte @sicsuper pic.twitter.com/AW5vYAVmxk — @actriznatalia (@actriznatalia) December 15, 2022

