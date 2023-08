La actriz Natalia Ramírez hizo parte de una de las telenovelas más exitosas en la historia de la pantalla chica: ‘Yo soy Betty, la fea’. Aunque su carrera ha estado marcada de éxitos, la colombiana también ha afrontado dificultades fuera de las cámaras. Aún recuerda con detalle la angustia que vivió en Venezuela y por la que decidió no volver a ese país.

Ramírez le dio vida en la ficción a ‘Marcela Valencia’ -la ejecutiva de Ecomoda que tenía una relación con ‘Armando’ y que se veía eclipsada por la llegada de ‘Betty’-.

En medio de su carrera como actriz, viajó por un tiempo a Venezuela. Allí, según ella, vio de cerca la muerte. Cuando se dirigía al aeropuerto, un grupo de hombres interceptó el carro en el que se movilizaba.

"Hay una glorieta que te lleva al aeropuerto de Maiquetía. Ahí pararon un carro adelante y atrás. Del carro de adelante, dos personas se bajaron, corrieron al conductor y uno se subió atrás, al lado mío. Nos hicieron una especie de secuestro exprés", relató para el programa Se dice de mí.

El delincuente le puso un revólver en la cabeza: "Yo pensaba '¿a qué horas este pelado dispara?'". Incluso, Ramírez le suplicó al sujeto que quitara el dedo del gatillo, pero no fue así. La estuvieron intimidando varios minutos hasta que la despojaron de sus pertenencias.

Tan pronto la liberaron, en horas de la madrugada, se comunicó con su esposo Ricky Díaz y lo alertó del hurto para que bloqueara las tarjetas. Ella siguió camino al aeropuerto para tomar su vuelo a Miami, Estados Unidos.

"No volvimos a hablar porque ella se montó al avión. Ella cuando llegó a Miami se me tira a llorar, fue muy duro", recordó Díaz para el programa citado.

Tal fue el susto que la actriz prometió no volver a Venezuela, sin importar las ofertas laborales que le hicieran en ese país.

"Ese día dije: 'Si salgo de esta, todos los días de mi vida van a ser el último día de mi vida. Voy a vivir intensamente'", sentenció.

Natalia Ramírez nunca se ha visto ‘Yo soy Betty, la fea’

El director y libretista fallecido Fernando Gaitán ideó el proyecto, pero, tal vez, no imaginó que trascendería fronteras, sería traducido a 25 idiomas, adaptado y transmitido en múltiples países al punto de valerle un Récord Guinness.

Natalia Ramírez. Foto: RCN

A pesar del éxito rotundo, Ramírez no la vio. “Pasaron muchas cosas con la novela. Increíble, no la he visto”, aseguró sin premuras y provocó la sorpresa en otra entrevista con la emisora ‘Exa FM’. Eso sí, explicó que algunos capítulos sí los ha conocido.

“Ninguno de nosotros se la ha visto”, añadió. De acuerdo con ella, por la cantidad de escenas que debían grabar al día, no lograban sentarse frente al televisor por aquellos años para constatar el resultado final. Y, aunque ya pasó tanto tiempo de su emisión, tampoco ha decidido verla.

"Hay una cosa que es maravillosa. Espero que la gente después de 23 años se dé cuenta de que ‘Marcela’ no es la mala, sino la buena. ‘Betty’ es la mala y no la buena. Ambas fueron víctimas de ‘Armando’”, precisó.

Natalia Ramírez presenta a su esposo, el amor de su vida

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS