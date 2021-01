Natalia París y algunas de sus frases más polémicas

Natalia París sigue siendo el amor platónico de muchos colombianos. La reconocida modelo dominó las pasarelas y fue un icono del modelaje durante varios años.

Hoy, a los 47 años y conocida en su nueva faceta de DJ, está envuelta en una polémica porque publicó recientemente una frase en la que afirmaba tomar dióxido de cloro y continuaba con un "dale a tu familia, nadie se va a enfermar” de covid-19, lo que ha generado que varios médicos salgan a hablar de lo irresponsable de su afirmación.



Pero esta no ha sido la única frase polémica de la que fuera reina de las pasarelas. Muchas, como “la música que más me gusta es la de los CD”, son de su imitadora más reconocida, Alexandra Montoya. Estas son las que tienen su voz original:



1. “Las drogas químicas sí que afectan glándula pineal y tu aura, pero la marihuana no, la marihuana viene de la tierrita, orgánica, natural”.



2. “Por los libros que he leído, por los documentales que he visto, la comida transgénica y los pollos crecidos con hormonas sí afectan la genética humana. A la gente le da miedo abrirse a otras posibilidades, a otras verdades, pero es una realidad. En Google y YouTube hay una buena cantidad de videos al respecto. Me río de lo ignorante que es el pueblo colombiano al no querer afrontar una verdad: los niños se están empezando a volver homosexuales porque están comiendo pollos que les inyectan hormonas femeninas”, afirmó en la revista Bocas, de EL TIEMPO.



3. "A mí fue de las primeras que me dio covid-19 y de las primeras que no dijo nada para no hacer drama ni llamar la atención. Lo mejor que nos puede pasar es que nos dé covid-19 a todos para dejar de estar tan 'paniqueados' así, con el tapabocas".



4. "Tomen dióxido de cloro: en Perú se salvaron muchos pacientes, cientos con dióxido de cloro. Hora de despertar".



