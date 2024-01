Natalia París vuelve a estar soltera: 'A veces las cosas no son como queremos'

Natalia París Gaviria, conocida internacionalmente como Natalia París, es una modelo, DJ, publicista y empresaria antioqueña, que actualmente tiene 51 años de edad y en la época de los dos mil ganó gran reconocimiento en el país, pues fue portada de cuadernos y varias campañas publicitarias de gran importancia.

Por años, la paisa se consolidó como una de las modelos más reconocidas de Colombia, además, es propietaria de una empresa de productos de cuidado personal que lleva su sello.

Además de su carrera en el mundo del espectáculo, Natalia París ha protagonizado varios escándalos, estos principalmente en sus relaciones amorosas, pues por varios años y en uno de los momentos más importantes de su carrera sostuvo una relación de con el narcotraficante Julio César Correa Valdés, conocido popularmente como Julio Fierro, fruto de esta relación nació su única hija, Mariana, en el año 2 mil.



Años después anunció su nueva relación con el actor venezolano, Juan Alfonso Baptista, conocido como ‘El Gato Baptista’ y que ha ganado gran popularidad por su participación en novelas como ‘Pasión de Gavilanes’, ‘La mujer en el espejo’, entre otras; este noviazgo duró poco más de 5 años.



En abril del 2021, Natalia París confirmó públicamente que se encontraba en una nueva relación, esta vez con su manager, Rafael Duarte, sin embargo, recientemente se conoció que este noviazgo llegó a su fin.



Se sabe que Rafael Duarte es el CEO de EventMaster Entertainment, la compañía que representa a la artista. Además, es nacido en Cali y es 15 años menor que Natalia París, es copropietario de un restaurante llamado Poke Bowl, un restaurante hawaiiano de comida saludable que tiene sede en Bogotá, Cali y Medellín.

La noticia de la separación de la pareja fue compartida por el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, de Canal Uno, allí hablaron con la empresaria y esta habría confirmado la noticia.



“Rafael, mi manager, él sigue siendo mi manager, pero ahora ya no somos pareja (...) El amor uno quisiera que fuera para siempre, pero a veces las cosas no son como queremos, pero nos dejan un gran aprendizaje, siempre son nuestros maestros”, dijo Natalia París en ‘Lo Sé Todo’.



De igual modo, los periodistas de ‘Lo Sé Todo’ mencionan que la relación habría llegado a su fin por el ‘exceso de fiestas por parte de Rafael Duarte’, quien prefería quedarse en los lugares donde la paisa se presentaba y no compartir con ella.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

