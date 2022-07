Natalia París está envuelta en una nueva polémica luego de que respondiera con vehemencia en redes sociales a una pregunta imprudente. La modelo paisa no se dejó intimidar por las insinuaciones.



París ha sido el centro de burlas y matoneo en internet durante muchos años en Colombia. Sin embargo, desde hace un tiempo se ha mostrado firme a la hora de parar este tipo de comentarios.



En esta ocasión, se encontraba realizando un juego en su cuenta de Instagram. Se trataba de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores para acercarse más al público.



Lo que Natalia París no esperaba era que un usuario la increpara con una pregunta insinuando que la modelo cobraba por salir con otras personas.



“¿Todavía cobras por salir contigo?” escribió el cibernauta. A lo que la modelo decidió tomar el momento para dejar una reflexión sobre esta clase de interrogantes.



Añadió que ese no es el tipo de cosas que haya hecho en su vida. Además, explicó que se ha preparado y ha afinado sus talentos para cobrar únicamente por su valor como artista.



“Yo nunca he cobrado por salir conmigo. Jamás. Y Gracias a Dios descubrí que alimentando mis talentos, estudiando, preparándome, cuidando mi cuerpo y mejorando todos los días como persona, puedo cobrar lo que sea como artista” expresó.



Además de la dura respuesta, Natalia Paris se tomó el tiempo para explicarle a sus seguidores por qué es tan hiriente creer que se puede comprar el cuerpo de una mujer.



“Ese pensamiento que tienes es un pensamiento de escasez, y mientras no elimines esa idea de que para que una mujer consiga cosas tiene que acostarse con un señor, tú nunca vas a ser rico ni millonario, y tampoco tendrás abundancia” concluyó la modelo.



Su relación con Baptista

Hace unas semanas, la DJ reveló cómo terminó su famosa relación con el actor Juan Alfonso Baptista, más conocido como 'El Gato’. París explicó que todo se debió a una infidelidad por parte del venezolano con otra reconocida actriz de la televisión colombiana.



En el programa del periodista Omar Vásquez, Diva Rebeca, Natalia París aseguró que el noviazgo acabó tras la intervención de Stephanie Cayo. Además la modelo contó que tuvo que ir a terapia para superar la ruptura.



“Gato estaba haciendo una novela con una actriz muy bonita y talentosa. Se llama Stephanie Cayo, es una peruana, con ella me cachonearon” confesó.



En este momento los famosos mantienen una buena relación de amistad y la infidelidad es algo del pasado. Sin embargo, Natalia París contó que cuando descubrió lo que sucedía tiró la ropa del actor por la ventana y le dañó las cuatro llantas de su carro.

